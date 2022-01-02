الأمير النائم.. صور جديدة مع والده من غرفته بالمستشفى احتفالا بالعالم الجديد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميا باسم “الأمير النائم” أثناء احتفال والده معه من داخل غرفته بالمستشفى، بحلول العام الجديد.

وظهر الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، يحتضن ابنه النائم فى غيبوبة منذ سنوات طويلة على سرير طبى فى المستشفى، حيث تزينت غرفة المستشفى بزينه بسيطة لعيد الميلاد.

وفى يناير من العام الماضى 2021، انتشر أيضًا مقطع فيديو على السوشيال ميديا، للأمير النائم وهو يحرك يده، وذلك استجابة لتوجيهات طبيبه الخاص، وظهر فى مقطع الفيديو، التي نشرته صفحة “أنباء السعودية” على “تويتر”، “الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب”، وذلك بعد غيبوبة دامت 15 عاما، ولم يظهر الفيديو الذى تم تداوله أى تاريخ لوقت التقاطه.