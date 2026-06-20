الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في زيارة عمل إلى الجزائر

للتشاور حول مستجدات أسواق الغاز وتحديات أمن الإمدادات

يشرع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيليب مشيلبيلا، مرفوقا بوفد من المنتدى، في زيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان الجاري.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، تندرج الزيارة “في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز حول مستجدات أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وآفاق تطور الصناعة الغازية، والتحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والاستثمار في القطاع، والتحول الطاقوي، فضلا عن دعم التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.”

وسيلتقي الأمين العام كلا من وزير المحروقات، محمد عرقاب، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث سيتم بحث “سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنتدى وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات.”

وستتضمن الزيارة أيضا زيارة إلى معهد البحث في الغاز، التابع للمنتدى، والذي يتخذ من الجزائر مقرا له، للاطلاع على سير نشاطاته وبرامج عمله المستقبلية.

ويُعد المعهد، “منصة علمية متخصصة تهدف إلى تطوير البحث والابتكار في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون بين مراكز البحث والخبراء والمؤسسات الطاقوية بالدول الأعضاء.”

كما سيطلع الوفد على التجربة الجزائرية في مجال تسيير البنى التحتية الغازية وتطوير منظومات المراقبة والتحكم عبر اجتماعات عمل مع إطارات المعهد، وزيارة تقنية إلى مركز الإشراف والتحكم في شبكة نقل الغاز التابع لمجمع سوناطراك.

الوزارة أشارت في بيانها أن هذه الزيارة تؤكد “المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، والدور الفاعل الذي تضطلع به في ترقية الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء”.