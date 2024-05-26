-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الأهلي المصري يقلص الفارق عن ريال مدريد

عمر سلامي
  • 389
  • 0
الأهلي المصري يقلص الفارق عن ريال مدريد
ح.م
تتويج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا

رفع الأهلي المصري رصيده في سباق الأكثر تتويجا بالألقاب القارية بين أندية العالم، إلى 26 لقبا، عقب فوزه السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، للمرة الـ12 في تاريخه، بفوزه على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب، الذي أقيم باستاد القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب، التي جرت السبت الماضي بملعب حمادي العقربي في رادس، بالتعادل السلبي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق الفائزة بالألقاب القارية، على مستوى العالم، برصيد 29 بطولة، ويأتي خلفه الأهلي بفارق 3 ألقاب.

وأمام ريال مدريد فرصة لإعادة الفارق إلى ما كان عليه، عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: أمير قطر يمنح بونجاح شرف حمل الكأس

بِالفيديو: أمير قطر يمنح بونجاح شرف حمل الكأس

بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام

بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام

نذير بلحاج يسير على خطى بلماضي وبوقرة ومصباح ومطمور

نذير بلحاج يسير على خطى بلماضي وبوقرة ومصباح ومطمور

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

حديث عن اعتناق عمّ رونالدو للإسلام بِالجزائر (فيديو مُتداول)

حديث عن اعتناق عمّ رونالدو للإسلام بِالجزائر (فيديو مُتداول)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد