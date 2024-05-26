الأهلي المصري يقلص الفارق عن ريال مدريد

رفع الأهلي المصري رصيده في سباق الأكثر تتويجا بالألقاب القارية بين أندية العالم، إلى 26 لقبا، عقب فوزه السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، للمرة الـ12 في تاريخه، بفوزه على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب، الذي أقيم باستاد القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب، التي جرت السبت الماضي بملعب حمادي العقربي في رادس، بالتعادل السلبي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق الفائزة بالألقاب القارية، على مستوى العالم، برصيد 29 بطولة، ويأتي خلفه الأهلي بفارق 3 ألقاب.

وأمام ريال مدريد فرصة لإعادة الفارق إلى ما كان عليه، عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.