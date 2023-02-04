الأهلي يتصل بقندوسي لتحديد موعد التحاقه بالفريق

أجرى مسؤولو النادي الأهلي اتصالات مع أحمد قندوسي لاعب الفريق الجديد المنضم حديثا من صفوف وفاق سطيف من أجل تنسيق موعد حضوره إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية التي يتواجد بها الأهلي حاليا.

الاتصالات التي جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بناء على تنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع اللاعب الجزائري من أجل تحديد كافة الأمور المتعلقة بحضور اللاعب إلى القاهرة لبدء رحلته مع القلعة الحمراء.