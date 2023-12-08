الأونروا توثق استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكزها

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن 273 فلسطينيا استشهدوا في مراكز الإيواء التابعة لها في منطاق متفرقة من قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 966 شخصا بجروح متفاوتة وهذا مند السابع من أكتوبر.

الأونوروا وفي تقريرها الذي نشرته اليوم، الجمعة 8 ديسمبر، قالت أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ63 على التوالي.

كما أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كذلك إلى أن 1,2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع لها. كما أكدت المنظمة الأممية وجود 11388 مريضا داخل مراكز الإيواء يحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف إمرأة حامل بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية.

وقد ارتفع عدد موظفي “الأونروا” والذين استشهدوا في عمليات القصف المستمر لقوات الإحتلال على القطاع ليبلغ 132 شهيدا منذ السابع من أكتوبر. وهو قصف لم يستثن حتى المؤسسات التي ترفع علم الأمم المتحدة.