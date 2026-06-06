الإصابة تُغّيب منافس الجزائر عن كأس العالم

سيغيب اللاعب الدولي الأرجنتيني ليوناردو باليردي عن نهائيات كأس العالم 2026.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان الحالي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2026.

ووفقا لِشبكة قنوات “فوكس سبوتس”، فإن مدافع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي: “خضع لِفحوصات طبية أظهرت أنه لن يتعافى في الوقت المناسب، لذا يعمل ليونيل سكالوني (مدرب الأرجنتين) وجهازه الفني حاليا على إيجاد بديل له في كأس العالم”.

ليناردو باليردي البالغ من العمر 27 سنة، شارك مع منتخب الأرجنتين في 11 مباراة دولية منذ عام 2019، لكنه لم يحضر وقائع مونديال قطر 2022، حينما تُوّج فريق المدرب سكالوني بِاللقب العالمي.