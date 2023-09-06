الإطاحة بمغربيين يقودان شبكة إجرامية دولية لتهريب الأشخاص نحو أوروبا (فيديو)

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO”، هذا الأسبوع، بمغربيين يقودان شبكة إجرامية دولية لتهريب الأشخاص نحو أوروبا.

وأفاد بيان الشرطة الجزائرية أن “المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بشبكة إجرامية دولية عابرة للحدود. يقودها رعيتين من جنسية مغربية، تختص في تدبير الرّحلات السّرية وتهريب البشر انطلاقا من الحدود الغربية للوطن نحو أوروبا”.

وأضاف البيان أنه تم “وضع حد للنشاط الإجرامي المنظم لهذه الشبكة، وإحباط مخططاتها الإجرامية وتوقيف 12 شخصا. من بينهم امرأة بعد العمل الإستعلاماتي المُدعم بالتحريات الميدانية المُكثفة التي باشرها محققو الأمن الوطني”.

“وضبط واسترجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة ومركبات سياحية فاخرة، وأخرى كانت تستعمل كوسيلة للتنقل لتنفيذ أعمالها المجرمة”.

وكشف البيان نفسه أنه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام “وكيل الجمهورية بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد”.

“عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، لارتكاب جناية تهريب المهاجرين مقابل الحصول على منافع مالية ومادية، جنحة تبييض الأموال ومخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.