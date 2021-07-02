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رحيله المبكر صدم الجزائريين

الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

نادية شريف
  • 104480
  • 62
الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

وري الثرى جثمان الإعلامي الراحل سليمان بخليلي، الجمعة، بمقبرة قاريدي بالعاصمة.

وحضر جنازة الفقيد، عائلته وزملاءه من الوسط الإعلامي والثقافي، وجمع غفير من المواطنين.

وتحدث ابن عم الفقيد للشروق نيوز عن المكانة الكبيرة التي يحظى بها فارس الإعلام في العائلة التي تعتبره بمثابة القطب الذي يجمع حوله الكبير والصغير.

وفاة الإعلامي سليمان بخليلي متأثرا بمضاعفات كورونا

وكان الوسط الإعلامي، قد اهتز صبيحة الجمعة 2 جويلية، بخبر رحيل الزميل سليمان بخليلي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج.

وأعلن نجل الإعلامي سليمان بخليلي، عبر حساب والده الرسمي على فيسبوك خبر الوفاة، وأشار إلى أن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة قاريدي بالعاصمة، والتعازي بمقر سكناه بالقبة.

من جانبها أعلنت قناة البديل عن وفاة مديرها سليمان بخليلي، من خلال تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وشكلت وفاة صاحب “خاتم سليمان” صدمة بين الجزائريين، إذ فقدت الساحة الإعلامية برحيله فارسا من فرسانها المغاوير، الذين لم يدخروا جهدا لتقديم أفضل البرامج التثقيفية والرقي بمهنة المتاعب.

يذكر أن سليمان بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني جزائري معد ومذيع البرنامج الثقافي التلفزيوني الشهير “خاتم سليمان” الذي عرضته في بداياته فضائيات عربية عديدة.

هو من مواليد عام 1963 بولاية بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر، التحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1986 صحفيًا، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري.

أنشأ عام 1994 مؤسسة استوديوهات الإنتاج التلفزيوني المستقلة رفقة عدد من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجال الإعلام التلفزيوني.

راسل العديد من قنوات التلفزيون العربية كصحفي، حيث قام بتغطية حرب الخليج الأولى للتلفزيون الجزائري، إضافة للعديد من التقارير والتغطيات الإخبارية المختلفة من عدد من البلدان العربية والأوروبية.

له العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة بالجزائر من بينها: خاتم سليمان، ساعة من ذهب، فرسان القرآن، الاتجاه الصحيح، عد النجوم، وزدني علما.

حصل عام 2008 على جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان القاهرة الـ 14 للإعلام العربي، وترشح للانتخابات الجزائرية في ديسمبر 2019 كمرشحٍ حر، لكنه لم يتمكن من جمع الاستمارات المطلوبة (50 ألف توقيع موزعة على 25 ولاية مع 1200 توقيع كحد أدنى في كل ولاية) حيث قدم 26 ألف استمارة صحيحة واستوفى النصاب في 6 ولايات فقط، وبعد رفض ملفه الانتخابي أعلن عن تأسيس حزب جديد.

أطلق عام 2020 قناة البديل المتخصصة في المحتوى الثقافي، وهي فضاء إعلامي جامع يعتمد الوسطية ، ويحترم التنوع والثراء الفكري في الجزائر ، ويشيع ثقافة التحضر والتمدن والتسامح .

صحة سليمان بخليلي تتحسن.. وهذا ما قاله بشأن تداول شائعة وفاته!

كشف أحمد بخليلي، نجل الإعلامي سليمان أن صحة والده بدأت في التحسن منذ 3 أيام، وأن ما تم تداوله مساء الأربعاء 30 جوان، مجرد إشاعات.

بدوره نشر سليمان بخليلي تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الخميس 1 جويلية، جاء فيها: “يشهد الله أيها الأصدقاء أن تلك الإشاعة المغرضة التي سرّبها المفترون تحت جنح الظلام لم تؤثر في نفسي إلا بمقدار تأثير شوكة يشاكّها المؤمن”.

وأضاف: “اطمئنوا، فأنا في عناية الله تعالى ورعايته مرفوقا بكتاب الله في صدري، محاطا بتضرعاتكم وأدعيتكم التي تصلني من كل مكان، مشمولا بمتابعة طبية لخيرة شباب الجزائر وإطاراتها في مستشفى مصطفى باشا ولله الحمد والمِنة.. اليوم تبدأ المرحلة الثالثة من العلاج، أطمع في مواكبتكم لي بالدعاء، والله يحفظكم جميعا”.

وكان بخليلي قد نشر بعد ساعات من تداول شائعة وفاته، تدوينة سائلا الهداية من خلالها للمفترين حيث قال: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا بالمستشفى في وضع صحي مستقر بحمد الله، أسأل الله للمفترين الهداية”.

ونشرت قناة البديل رسالة من بخليلي لجميع محبيه وللطاقم العامل معه، حيث شكر الجميع على تضامنهم معه في الفترة العصيبة التي مرّ بها.

الإعلامي سليمان بخليلي بخير..قناة البديل توضح!   

نفت مصادر مقربة من الشروق، الأربعاء صحة الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة الزميل الإعلامي سليمان بخليلي.

ونشرت قناة البديل التي يشغل بخليلي منصب مديرها العام، تكذيبا للخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاته بعد دخوله المستشفى.

وجاء في التفنيد الذي نشرته قناة البديل” إدارة قناة البديل تنفي ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المدير العام الدكتور سليمان بخليلي كما تطمئن جميع متابعيها عن حالة الأستاذ”.

سليمان بخليلي في حالة حرجة ورسالة للسلطات العليا عبر صفحته الرسمية

ووجّه إعلامي جزائري، السبت، رسالة للسلطات العليا في البلاد، يتحدث فيها عن تدهور الوضع الصحي لسليمان بخليلي الذي يصارع الألم بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي شهر.

وقال “عمار قصيرة” عبر الصفحة الرسمية لبخليلي: “الإعلامي القدير سليمان بخليلي قدم الكثير للجزائر بإعلامه الهادف والمتميز، اليوم حالته الصحية متدهورة بعد ما أصيب بفيروس كورونا منذ قرابة شهر وتتطلب عناية واهتمام أكبر”.

وأضاف: “من حقّ هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غداً بالدعم النفسي والطبي (اللازم والسريع) مثلما أحيط به سابقوه، كما مِن حقّ هذا الرجل الذي يصارع الألم كلّ لحظة بإيمان ورضى أن يشهد أمامه وقفة شهامة من الجزائريين جميعا باختلاف شرائحهم ومناصبهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ويسمعَ حوله همسة عِرفان تفيه ما فيه”.

سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نشر الإعلامي سليمان بخليلي، ليلة الجمعة، تدوينة قال فيها إنه يخضع لعلاج قاس بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء.

وعبر جسابه على فيسبوك ناشد بخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه.

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.

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التعليقات
62
  • أبو محمد

    الهم ارحمه واغفر له و اسكنه فسيح جناتك و الهم اهله الصبر و السلوان إنا لله و إنا إليه راجعون هذا الرجل من خيرة أبناء الجزائر، كان موسوعة علمية و كان يدعو إلى الفضيلة اللهم أكرمه و احسن نزله و أهله من المقبولين عندك في جنات النعيم.

    7
  • غزاوي

    مجرد تساؤل. لماذا يُتكفل بصالح أوغورت ولم يُتكفل ببخليلي !!!؟؟؟ لماذا يُتكفل ببعض " الجزائريين " دون البعض الأخر !!!؟؟؟ ما الفرق بين تبون وأوغورت وبين الجندي والمعلم والموظف والفلاح والتاجر ورجل النظافة !!!؟؟؟

    12
  • سالم

    رحمه الله الوحيد الذي تستطيع مشاهدته مع العائلة

    13
  • /// عـبـد الـعَــلـيّ

    أستاذنا الألمعي الراحل سُليمان بخليلي . . كان بحق موسوعة ثقافية جزائرية متكاملة خَدَمت وعَـلّمت وربّـت أجيال الاستقلال ، واجتهد في خَلق تقاليد إعلامية صحافية . . تكون نواة لوعي جديد ينهض بقضايا الأمة . لقد كان الرجل حقيقة متميّزا متفردا في كل شيء . . في فصاحته الشفوية . . في أسلوبه القلمي . . في ذوقه الجميل . . في عشقه اللغة العربية . . في حُـبّـه لكل جديد من المعلومات . . في سعيه دائما لتوحيد صفوف الجزائريين . . بل وحتى في تواضعه الكريم مع الجميع . . . رحم الله الأستاذ سليمان الذي كان قدوة حسنة في كل شيء مارسه أو عمله . . وستبقى أعماله الإعلامية وإبدعاته الثقافية صدقات جارية .. تشهد على خيرية الجزائر الوَلود . . وطن المبدعين والوطنيين . اللهم ارزق جميع آل بخليلي الصبر الجميل ، والأجر الجزيل . . آمين آمين .

    6
  • مصطفى

    ‏﷽ الاسلام الصحيح هو العمل، العمل ثم العمل بكتاب الله الغني العزيز الحميد. نقرأ القرآن الكريم جيدا لمواجهة محكمة الله تعالى العليا، بل نفهمه جيدا، نتدبره ونعمل به. لا مجال للهو واللعب، اجلنا محدود ومعلوم ورحيلنا جميعا من الدنيا 100% أكيد ان شاء الله المحيي والمميت. اللهم صلي وسلم على المؤمنين والمؤمنات.

    6
  • امينة

    انا لله وانا اليه راجعون هذا فقد للجزائر عظيم وانا لفراقك لمحزونون تغمدك الله بواسع رحمته وجعلك في واسع جناته ورزق اهلك جميل الصبر والسلوان

    7
  • فاكهة الجبل

    ربي يرحمو

    10
  • Mhamed

    Adama Allah ajrakoum ina lilah wa ilayehi rajiroune

    8
  • ياسين

    اللم اغفر وارحم فأنت خير الراحمين...فما عسانا نقول أمام هذا المصاب الجلل غير ما قال عليه الصلاة والسلام في وفاة ابنه ابراهيم: "تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا ما يَرْضَى رَبَّنَا، وَاللَّهِ يا إِبْرَاهِيمُ إنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ."...اللهم اسكنه فسيح جنانك والهم أهله الصبر والسلوان... إن لله وإن إليه راجعون...

    6
  • شاوي حر

    ان لله وان اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت، اللهم ارحمه واغفر له.

    7
  • ابونواس

    لله ما أعطى ولله ما أخذ...وانا لله وانا اليه راجعون...اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين.....وكل من عليهافان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام....ولاحول ولاقوة الابالله...

    6
  • جزايري

    رحم الله الرجل الطيب وطيب الله ثراه .اللهم ما ارحمه برحمتك الواسعة .ونحسبه انشاء الله من الشهداء

    7
  • Hamid. Germany

    لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون ,لله ما اعطى ولله ما اخذ

    7
  • مرابط

    أنا دعيتلك بالشفاء و مازالت أدعي ان شاء الله ربي كريم و عودة بصحة و عافية و الله يفرج عن الؤمنين..........

    4
  • أستاذ

    للذين لم يريدون التوقيع على اسمارة ترشحه سابقا هاهو سليمان بخليلي ابن الشعب يعيش ويموت مع الشعب واستغفر الله العظيم للذين اتهموه بالجهل و القصور و العصابة

    1
  • الهادي

    الحمد لله ، إنه من القلائل الذين يستطيع أن تشاهد برامجه و أنت مع أمك أو أبيك ؟

    17
  • faouzi

    طهــورا ، اللهـم اشفـه فإنـك أنت الشافي وعافـه فإنك أنت العافي أيضـا .

    3
  • سعدالدين حسان

    نسأل الله الشفاء و العافية

    4
  • جزايري حر

    هو أولى من كثيرين بأن تتكفل الدولة بعلاجه في الخارج اللهم اشفه شفاء لايغادر سقما باسمك اللهم أنت الشافي وسائر مرضى المسلمين

    2
  • غزاوي

    مجرد تساؤل. لماذ التمييز بين الجزائريين!!!؟؟؟ جاء في المقال ما نصه: " من حقّ هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غداً بالدعم النفسي والطبي (اللازم والسريع) مثلما أحيط به سابقوه " انتهى الاقتباس السياسة التمييزية بين المواطنين التي نهجها النظام الفاسد مازالت متواصلة في الجزائر الجديدة. أتذكر جيدا صورة ذلك الطفل الحراكي الذي كان مع أخته المقعدة على كرسي متحرك مخاطبا الرئيس المخلوع متعجبا ومتسائلا: أليس من حق هذا الطفلة أن تعالج في الخارج مثلك، بل أوْلى !!!؟؟؟ نعم الحق في العلاج في الخارج أصبح لجزائريين خاصيين ومميزين عن الأخرين. من حق بخليلة أن يطالب بالعلاج في الخارج مثل الذين سبقوه كما ذكر وأشار إليهم. وأتساءل أنا متعجباا: ما هو الفرق بين بخليلي وبين صالح أوقروت !!!؟؟؟ ما هو الفرق بين بخليلي و أوقروت ومن سبقوه وأخص بالذكر بوتفليقة وتبون وبين الجندي والدركي والشرطي والمعلم والأستاذ الجامعي والإمام والموظف الإداري والعامل الحر ورجال النظافة !!!؟؟؟ كل واحد من هؤلاء قدم للجزائر، فلا تميزوا بينهم في الحقوق.

    3
  • جمال

    شفاك الله يا شهم.

    6
  • Mhamed

    Allah yechafik cheikh inchallah

    5
  • حفيظة من عين الدفلى

    ياحي ياقيوم أسألك الشفاء العاجل له انت القدير على كل شيء .اللهم آمين يارب العالمين

    5
  • سليم تلايلية

    اللهم أشفه من كل سقم و ألم بحق إسمك الأعظم الي إذا دعيت به أجبت.

    11
  • حفيذ بن باديس

    ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان.

    -8
  • محمد68

    أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس و لا حول ول ا قوة إلا بالله العلي العظيم . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

    11
  • sofiane

    je conseille mes compatriotes algériens a l'étranger de ne pas précipiter les choses et d'aller en Algérie , par malheur un de vous tombe malade et bien il est a l'abandon total l'état Algérie s’en fou de vous , pas les moyens comme en France et

    -11
  • امحمد

    طهور ان شاء الله استاذنا المحترم سليمان بخليلي .....

    9
  • عبدالرحمن الجزائري

    الله يشفيه وجميع المسلمين

    7
  • محبوبي جمال

    اللهم ياخالق الكون ويامن امره بين الكاف والنون، اجعل مرض كورونا بردا وسلاما على استاذنا سليمان بخليلي ورده الى اهله سالما معافى انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    10
  • لحبيب

    اللهم لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما انا نسألك من عظيم لطفك و كرمك و سترك الجميل ان تشفي اخينا سليمان و تمده بالصحة و العافية.صبر جميل و الله المستعان ...طهور ان شاء الله.

    6
  • djamel eddine kallab debbih

    tahour inchaallah

    1
  • عقبه

    الله يشافيه علي كل حال..ولكن ماحال الشعب المغلوب علي امره..هدا مجتمع ....

    2
  • ••• عـبـد الـعـلـي

    شفى الله الرحمن الرحيم أستاذنا الكريم سليمان بخليلي . . وعافاه من هذا الوباء الخبيث ، وردّ عليه صحته المفقودة في أقرب الآجال . . لا تبتئس يا أستاذ . . فـإن رحمة الله قريبة من عباده المؤمنين .

    9
  • جزائري حر

    بن بطوش نقل على وجه السرعة في طائرة رئاسية مجهزة نحو اسبانيا وبوثائق مزورة في حين الصحفي والمنتج القدير بخليلي يتالم في صمت مثله مثل كل الجزائريين الى متى هذه العنصرية؟؟؟؟اللهم اشفي استاذنا بخليلي

    1
  • سفيان 19

    الله يشفيك شفاء لا يغادر سقما، لك أخينا سليمان ولجميع مرضى المسلمين.

    9
  • رابح بوكريش

    حاز خبر مرض الإعلامي القدير على اهتمام كبير من قبل الجزائريين وخاصة منهم الأقارب والأصدقاء والفنانين والمثقفين والإعلاميين ... وقد أحزنني ذلك كثيرا خاصة عندما ذكرت تقارير صحفية أنه يعيش وضعا صحيا حرجا نتيجة المرض الخطير. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين

    9
  • صديق ايام الجامعة

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمين !

    8
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    9
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    5
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    5
  • DILMI FATHIA

    الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب العالمين

    3
  • صالح

    اللهم اشفه بشفائك و اذهب عنه البأس و أعده إلى أهله سالما معافى.

    3
  • ياسين

    "اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت...اشف "سليمان بخليلي" اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما..." اللهم إن ندعوك كما دعاك ابراهيم عليه السلام "وإذا مرضت فهو يشفين" فاشف سليمان بخليلي ورده إلى أهله سالما معافى ...اللهم إن ندعوك كما دعاك ايوب عليه السلام "رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"... فاكشف الضر عن سليمان بخليلي واشفه شفاء لا يغادر سقما...برحمتك يا أرحم الراحمين...اللهم آمين يا رب العالمين...

    8
  • احصائيات

    اللهم اشفيه واشفه جميع المرضى يارب

    6
  • Mohdz

    الله يشفيه و تلك هي رسالة إلى من يكذبون و يقولون لايوجد كورونا في الجزائر

    18
  • الهادي

    طهوراً إن شاء الله، إنه آخر قلعة من قلاع الإعلام الهادف ؟

    18
  • Khero

    ربنا يشافيك استاذنا الكريم

    14
  • PATRIOTE-CHAOUI

    YA RAB INAKA ALA KOULI CHAYINE KADIR ...INAKA MOUDJIB ADA3OUET....CHAFI OU AFI SLIMANE

    8
  • Hafida

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ي احي ياقيوم.اسئلك الشفاء له عاجلا

    14
  • ياسين

    "اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت...اشف "سليمان بخليلي" اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما..." اللهم إن ندعوك كما دعاك ابراهيم عليه السلام "وإذا مرضت فهو يشفين" فاشف سليمان بخليلي ...اللهم إن ندعوك كما دعاك ايوب عليه السلام "رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"... فاكشف الضر عن سليمان بخليلي واشفه شفاء لا يغادر سقما...برحمتك يا أرحم الراحمين...آمين يا رب العالمين...

    23
  • محمد

    الله يشفيك ويعفيك ياسليمان بخليلي انت رجل عضيم ومثقف اخوكم محمد

    15
  • بوزيد البوزيدي

    لا باس انشاء الله طهورا نسال الله الكريم رب العرش الكريم ان يشفيك رب الناس اذهب الباس انت الشافي لا شفاءا الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما.ابن جدك سيدي بوزيد بن علي الادريسي الحسني.

    14
  • عيسى

    لا اله الا انت سبحانك. انت ربي. انت خلقتني وانت تهديني... انت تطعمني وانت تسقيني.... انت تشفيني وانت ترزقني ..... انت تميتني وانت تحييني .... لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين.

    15
  • دكتور محمد القبــــــة

    اللهم شفاء لا يغادر سقما

    19
  • عبد العزيز

    نسأل الله الرحيم رب العرش العظيم أن ينعم عليه بالشفاء - طهورا إن شاء الله -

    17
  • عبد الشافي

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمين !

    18
  • دكتور محمد القبة

    اللهم أمين

    10
  • الحق مر

    بسم الله الرحمن الر حيم ( واذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم اللهم لا شافية الا انت اللهم ارفع عن سليمان الوباء والداء وارزقه الصبر لينال رضاك يا ارحم الرحمين . م ......ط

    29
  • yahoo

    ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي و الله نبقى حاير في هاذو فيسبوكيون اشخاص قاعدين 42/24 ساعة في فيسبوك مدمنيين على لايكات و مرضى نفسيا .....!

    11
  • طالب حق

    اللهم اشفيه عاجلا يا رب، السيد سليمان بخليلي رمز الأدب و الآداب، كل سلسلة إعلامية أو أدبية أو تعليمية تثقيفية إلا و كان هو معدها مقدمها و مشرف عليها من البداية، اللهم لا تحرم الجزائر من هذه الأقلام و الأعلام ..... آمييييييييين.

    31
  • كريم

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين يا رب العالمين وخاصة اخواننا العرب المسلمين المحاصرين بغزة العزةمنذ ازيد من 20 سنة -حصار جوع ومرض وموت -

    38

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