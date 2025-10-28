الاتحادية تفسخ عقد الناخب الوطني فاروق دهيلي بالتراضي

المنتخب الوطني لكرة اليد ''رجالا'':

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مساء الاثنين، عن فسخ عقد المدرب الوطني أكابر بالتراضي، فاروق دهيلي، حسب البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ”تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عن فسخ عقد الناخب الوطني بالتراضي بين مراد بوسبت، رئيس الاتحادية وفاروق دهيلي، مدرب المنتخب الوطني أكابر”.

وأضافت الهيئة الفدرالية ” تتقدم الاتحادية الجزائرية بجزيل الشكر والعرفان لما قدمه دهيلي طيلة فترة تواجده وإشرافه ضمن الطاقم الفني الوطني، متمنين له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية”.

والتحق دهيلي بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني في شهر ديسمبر 2023، حيث قاده خلال الطبعة الـ26 من البطولة الإفريقية لكرة اليد، التي جرت بمصر، وبلغ فيها ”الخضر” النهائي قبل الخسارة أمام البلد المضيف (29- 21).

وفي مونديال 2025 الذي جرى بالنرويج، كرواتيا والدنمارك، أنهى المنتخب الوطني مشاركته في المرتبة ال30 من أصل 32 دولة مشاركة.

وتم فسخ عقد فاروق دهيلي، بعد 24 ساعة من ترسيم عودة صالح بوشكريو، على رأس المنتخب الوطني أكابر.

وشرع المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) في تربص تحضيري بالجزائر العاصمة، استعدادا للبطولة الإفريقية المقررة من 21 إلى 31 جانفي 2026 برواندا.

وتحسبا لهذا المعسكر الإعدادي، الجاري من 27 أكتوبر الحالي إلى 2 نوفمبر القادم، وجه الطاقم الفني الوطني، المكون من صالح بوشكريو، رضوان عواشرية، سفيان ليمام وعبد الغني لوكيل، الدعوة لـ21 لاعبا بما فيهم العناصر المحترفة خارج الوطن.