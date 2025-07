“الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها”.. ترامب يقرر تسليح كييف بصواريخ باتريوت

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتسليح كييف، وذلك بعد فترة وجيزة من تصريحه بنية إرسال صواريخ “باتريوت” إلى أوكرانيا، على أن يتكفّل الاتحاد الأوروبي بتكاليفها.

ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما بأن الخطة ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو، إلا أن أياً منهما لم يعلم إن كان قد تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وحسب “أكسيوس”، فإن إرسال أسلحة هجومية سيمثل “تحولاً كبيراً في موقف ترامب، الذي كان يحرص حتى وقت قريب على القول إنه لن يقدم سوى الأسلحة الدفاعية لتجنب تصعيد الصراع”.

فيما يأمل المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون والأوروبيون أن تغير هذه الأسلحة مسار الحرب وحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف النار.

وسيطرح ترامب الخطة خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض، الاثنين.

ومساء الأحد، أعلن ترامب، أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي من سيدفع ثمنها.

وقال ترامب -في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن- إن صواريخ باتريوت ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن “الرئيس فلاديمير بوتين يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء”.

ووفقا لما أوردت وكالة رويترز، لم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن تكلفتها.

وطلب الرئيس الأوكراني الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية للتصدي للهجمات التي تشنها روسيا يوميا بالصواريخ والطائرات المسيرة، ليأتي رد ترامب المستاء من من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض: “سنرسل إليهم صواريخ باتريوت، وهم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف: “بوتين فاجأ الكثير من الناس. يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقية، وهذا لا يروق لي”، مردفا: “سنرسل لهم قطعا متنوعة من العتاد العسكري شديد التطور. هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل، وهذا هو النهج الذي نريده”.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يعتمد على الولايات المتحدة، في فهمها الكامل لما يمكنها فعله من أجل إجبار روسيا على السلام، مؤكداً أن بلاده ستردّ بحزم لا يتزعزع على كل ضربة روسية ضد الأوكرانيين.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “ناقشنا في اجتماعنا مع الجيش ووزير الدفاع الأوكراني، الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، وستُجرى مفاوضات بشأن المزيد من الدعم خلال هذا الأسبوع”.

Today, at the meeting with the military and Ukraine’s Defense Minister we discussed the upcoming visit of General Kellogg – negotiations on further support will take place during the week. I instructed Commander-in-Chief Syrskyi and the Chief of the General Staff to present the… pic.twitter.com/0G3Rwm2sUw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2025