الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن موقفه من إعادة انتخاب إنفانتينو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعمه للرئيس الحالي لـ”الفيفا” جياني إنفانتينو للاستمرار في منصبه.

وجاء قرار الاتحادات الأعضاء في “الكاف” عقب اجتماع عقد في فانكوفر بكندا، حيث تم الاتفاق بالإجماع على مساندة الرئيس السويسري الحالي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موقفه من إعادة انتخاب إنفانتينو، لعهدة أخرى، وقال في بيان له: “عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعًا يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 في فانكوفر، عشية انعقاد المؤتمر السادس والسبعين للفيفا، حيث اتفقت الاتحادات الأعضاء بالإجماع على دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للفيفا للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031”.