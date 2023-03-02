الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترح الجزائر لدعم الشركات الناشئة في القارة

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ 42 بأديس أبابا، قرارا منبثقا من إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكرته وزارة اقتصاد المعرفة في بيان، بالقرار الصادر عن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنظم بالجزائر شهر ديسمبر الماضي.

ويعكس هذا القرار الذي اقترحته الجزائر، جهود الحكومة الجزائرية “الهادفة لدعم المؤسسات الناشئة في إفريقيا. والمكانة التي أصبحت تحظى بها بلادنا في مجال تطوير النظام البيئي الخاص بالابتكار”.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى “تكثيف جهودها لتحقيق مختلف مخرجات مؤتمر الجزائر للمؤسسات الناشئة. بالتعاون مع أجهزة الاتحاد الإفريقي، من أجل وضع استراتيجية إفريقية لتطوير المؤسسات الناشئة في القارة”.

كما ينصّ القرار على “دراسة إمكانية خلق صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية”، يضيف البيان.