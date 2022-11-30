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الجزائر

الجزائر تحتضن أول مؤتمر إفريقي للشركات الناشئة

الشروق أونلاين
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الجزائر تحتضن أول مؤتمر إفريقي للشركات الناشئة
ح.م
المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة بالجزائر

تحتضن الجزائر في الفترة ما بين 5 و7 ديسمبر المقبل، أول مؤتمر إفريقي للشركات الناشئة، بحضور عدّة وزراء أفارقة وممثلين لهيئات دولية وقارية.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في إفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى “توحيد الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الناشئة في إفريقيا. وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية”.

كما يسعى إلى تسهيل “تبادل الخبرات بين الدول حول السياسات العامة للمؤسسات الناشئة، والولوج إلى مصادر تمويل إقليمية لهذه الشركات”.

وسيتضمن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، اجتماعا وزارياً للوزراء الأفارقة، لاعتماد إعلان “سيكون بمثابة خارطة طريق، لتأسيس ديناميكية تعاون بين النظم البيئية للابتكار داخل القارة”.

كما سيتخلّل المؤتمر الإفريقي “معرضاً للشركات الناشئة من مختلف الدول الإفريقية. وجلسات ينشطها خبراء دوليون حول الإمكانات التي تتوفر عليها القارة في المجال الرقمي، ومستقبل ريادة الأعمال فيها”، يضيف البيان.

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