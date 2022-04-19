“توتال” تكرم أفضل ثلاث شركات ناشئة في الجزائر

من أصل 1097 مشارك

أعلنت سهرة الإثنين، شركة “توتال للطاقات والزيوت”، عن الفائزين في الطبعة الثالثة من مسابقة مقاولين الشركات الناشئة، حيث أشرفت عليها لجنة تحكيم محلية من الخبراء.

حيث سيحصل هؤلاء الشباب من رواد الأعمال، على مساعدة مالية تقدر بـ 130 مليون سنتيم، وإمكانية التعريف بهم محليا، وكذا دعمهم شخصيا لتطوير مشاريعهم من قبل المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية، وهو حاضنة تم إنشاؤها في عام 2013 والتي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية والبيئية في الجزائر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفازت أمينة داود، بجائزة أفضل مؤسسة ناشئة أقل من 3 سنوات مع “HelloData” لتطوير حلول تجارب جديدة في ابتكار البيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا من خلال تقديم خدمات استشارية في إستراتيجية البيانات، وحلول إعداد التقارير والتحليل التلقائي، فضلا عن الأدوات المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوجيه عملية صناعة القرار الاستراتيجي والتجاري.

كما تحصل أمين دادي أوبيكا على جائزة أفضل فكرة أو مشروع مؤسساتي مع “AspirallWash” الذي يعتمد على مضمون بيئي للغسيل المتنقل والذاتي للمركبات، واقتصادي في استعمال الماء، ومدعم بالطاقة الشمسية، مع استخدام منتجات تنظيف عالية الجودة.

أما جائزة أفضل رائدة أعمال، فكانت من نصيب أميرة عفاف بليل، عن مع مؤسسة “Propolina” المتخصصة في تطوير وتحويل منتجات خلايا النحل “كنوز النحل” مثل العسل وحبوب اللقاح والبروبوليس وشمع العسل، لتصنيع منتوجات طبيعية بنسبة 100 بالمئة للعناية الجسدية والصحية.

وللإشارة، فقد شهدت هذه المسابقة تقديم 1097 مسجلا، بما في ذلك 301 ملفًا كاملاً، وتمكن 15 من المرشحين النهائيين من تقديم مشروعهم إلى لجنة التحكيم المحلية من الخبراء، علما أن كل فائز في هذه النسخة سيقدم مشروعه إلى “لجنة التحكيم الكبرى” المسؤولة عن تحديد “الفائزين الكبار” الثلاثة من جميع البلدان الـ 32 في منتصف شهر ماي.