الاتحاد الافريقي: الجزائر تدعو الى التعامل بصدق مع ملف حقوق الانسان في الصحراء الغربية

دعا المبعوث الخاص في ملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، الاتحاد الافريقي إلى التعامل بصدق مع تهرب السلطات المغربية عن الالتزام بفتح اراضي الصحراء الغربية أمام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

وتتواصل لليوم الثاني بعاصمة اثيوبيا أديس أبابا أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي باديسا ابابا، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب في القارة الأفريقية.

وفي مداخلته حول الموضوع، ذكر المبعوث الخاص في ملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، ان وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية مقلقة، وتفاقمت بشكل خاص بعد خرق وقف إطلاق النار من قبل قوة الاحتلال المغربية التي قمعت بوحشية المتظاهرين الصحراويين الذين كانوا يمارسون أبسط حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي، واحتلت عسكريًا المنطقة المنزوعة السلاح الكركرات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقعها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن”.

الدبلوماسي الجزائري، ذكر في مداخلته أن المجلس التنفيذي وخلال دورته العشرين، كلف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمهمة إلى الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الإنسان ورفع توصيات في الموضوع.

وأضاف أن البعثة لم تتمكن من الذهاب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة: وعكس المغرب، الذي يستمر في رفض دخول اللجنة، لأنه بالتأكيد لديه أشياء يخفيها، فقد تعاونت الجزائر بشكل دائم مع جميع الهيئات الإقليمية والدولية التي قامت بمهامها في عدة مناسبات لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، ولا سيما اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الأفريقي”.

وحسب بلاني، فالجزائر تستنكر، عدم ادراج عرقلة المغرب لمهمة اللجنة في تقرير نشاط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي خضع للمناقشة.

وقال إن المغرب وبعض حلفائه يشنون محاولات تضليلية لكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن “تشكك في قرار القمة الاستثنائية الرابعة عشرة بشأن إسكات البنادق، التي تدعو الفقرة 15 من إعلانها إلى “تسليط الضوء على الحالة الحرجة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.

وشدد بلاني، على إن الجزائر تعرب عن أسفها العميق “لكل هذه التلاعبات وتحث اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على تقديم تقرير صادق عن حالة حقوق الإنسان في قارتنا، بما في ذلك الصحراء الغربية”.