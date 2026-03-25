الاتحاد السنغالي يكلّف محاميا “متخصصا” للدفاع عن قضيته أمام “الطاس”

لجأ إلى المحكمة الرياضية لاستعادة الكأس المختطفة

قدمت، الثلاثاء، الاتحادية السنغالية لكرة القدم، طعنها رسمياً لدى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا، للاحتجاج على قرار تجريد السنغال من لقبها كبطل لإفريقيا.

وأكد موسى مباي، عضو المكتب التنفيذي الاتحادية السنغالية لكرة القدم خلال برنامج “غالكسي” الذي يبث على القناة السنغالية الأولى أن قرار لجنة الاستئناف للكاف التي قررت سحب لقب كأس إفريقيا حبر على ورق والتاج الإفريقي سيعود إلى رفقاء القائد ماني”، وأضاف قائلا: «سندير هذا الطعن بهدوء عبر محامٍ خبير في النزاعات الرياضية». وهذا المحامي معروف جيداً في المغرب، حيث سبق له أن نجح في إلغاء عقوبات الكاف ضد الجامعة المغربية”.

ووفقاً لعضو المكتب التنفيذي، فإنّ الاتحاد السنغالي استعان بمحامٍ متخصص في القضايا الرياضية، يمتلك خبرة واسعة وسبق له الفوز بعدة قضايا أمام محكمة التحكيم الرياضية في السنوات الماضية، وكان له دور رئيسي في رفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على المغرب، الذي حرم من خوض بطولتَين في كأس أمم أفريقيا، عقب رفض الدولة استضافة المسابقة القارية في عام 2015.

وصرح مباي لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية قوله: “هناك تداول الكثير من الأخبار غير الصحصحة خلال الأيام القادمة، لكن يجب التحلي بالصبر وانتظار البيانات الرسمية الصادرة من قلبنا، نحن نتعامل مع هذا الملف، بهدوء واتزان تامّين، من أجل خدمة مصالح السنغال بأفضل شكل ممكن”.

وكانت الجامعة السنغالية قد وصفت في بيان سابق قرار تتويج المغرب باللقب بـ”القرار الجائر” وغير المسبوق الذي يسيء لسمعة الكرة الإفريقية، مؤكدة التزامها بقيم النزاهة والعدالة الرياضية.

وفي انتظار قرار المحكمة الرياضية الذي سيصدر خلال أسابيع، سيواجه “أسود التيرانغا” في إطار التحضيرات لمونديال 2026 منتخب بيرو يوم 28 مارس بـ”ستاد دو فرانس”، ثم منتخب غامبيا في 31 مارس بملعب “عبد الله واد”.

وفي نفس السياق، يتلقى المنتخب السنيغالي دعما من عديد الاتحادات الإفريقية في نزاعه القانوني مع المغرب أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية بشأن أحقية التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان المنتخب السنغالي قد تُوّج باللقب على أرض الملعب بعد فوزه على نظيره المغربي في نهائي اتسم بالتوتر، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد أسابيع، تجريده من اللقب على الورق، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية القارية.

ودعا الاتحاد السنغالي جماهيره إلى التحلي بالصبر، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً أن جميع المستجدات ستصدر عبر القنوات الرسمية، في وقت يُتوقع أن تستغرق الإجراءات أمام المحكمة الرياضية الدولية عدة أسابيع قبل صدور القرار النهائي.