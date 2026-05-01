الاتحاد من التتويج بكأس الجزائر إلى استهداف كأس “الكاف”

أبناء سوسطارة برهنوا محليا ويريدون التأكيد قاريا

حقق اتحاد الجزائر المبتغى، بعد إحرازه كأس الجزائر للمرة الثانية على التوالي أما شباب بلوزداد، وللمرة العاشرة في تاريخه، بشكل يعكس الوجه الإيجابي الذي أبان عنه أبناء سوسطارة في هذه المنافسة في مختلف الأدوار الإقصائية، وصولا إلى اللقاء النهائي، الذي جرى أول أمس في ملعب “نلسون مانديلا”، تحت أنظار رئيس الجمهورية، حيث عرف زملاء الحراس بن بوط كيف يصنعون الفارق وفق جزئيات جمعت بين الرزانة والفعالية الهجومية التي مكنتهم من تسجيل هدفي السبق، اللذين سهلا المهمة في تسيير بقية مجريات اللقاء.

كان اتحاد الجزائر في مستوى آمال وتطلعات أنصاره ومحبيه، وهذا بعد تتويجه مرة أخرى بلقب كأس الجمهورية، وهو اللقب العاشر من هذا النوع، والثاني على التوالي على حساب الجار شباب بلوزداد، في مباراة جمعت بين الندية والتنافس فوق الميدان، مثلما صنعت الحدث في المدرجات من طرف أنصار الفريقين الذين قدموا صورة مشرفة في الروح الرياضية، ما جعل الكاميرات وعدسات المصورين تلتقط صورا جميلة عن ملعب “نلسون مانديلا” الذي يعد واحدا من المرافق الرياضية الراقية التي تفتخر بها الجزائر وتسوق من خلالها للوجه المشرف للكرة والرياضة الجزائرية، وسط إصرار كبير على البرهنة فنيا وتنظيميا، سواء على الصعيد المحلي أم الإقليمي أم القاري وحتى العالمي، وسط إجماع على أن الجزائر لها تقاليد راقية في برمجة التظاهرات الكروية عالية المستوى، مثلما تملك أندية ومنتخبات بمقدورها البرهنة في مختلف المنافسات والمستويات، بدليل النتائج المحققة من طرف الأندية في المنافسات القارية، وكذلك بروز المنتخب الوطني في “الكان” وتأهله المستحق إلى نهائيات كأس العالم، ناهيك عن المراهنة على تتويجات نوعية تثري خزينة الأندية والمنتخب في هذا الجانب.

وأجمع الكثير من المتتبعين على أن اتحاد الجزائر عرف كيف يصنع الفارق في نهائي كأس الجزائر، بناء على قوته من الناحية الإدارية والفنية، فعلاوة عن امتلاكه لاعبين بارزين عرفوا كيف يشكلون مجموعة قوية ومتجانسة حقق مسارا إيجابيا، آخره إحراز تأشيرة المرور إلى الدور النهائي من عاصمة الأوراس، على حساب شباب باتنة، ثم البرهنة في اللقاء النهائي أمام الجار شباب بلوزداد. فالعارفون بخبايا النادي لم يتوانوا في الإشادة بالعودة الإيجابية للمسير والرئيس الفاعل، سعيد عليق، الذي بعودته عادت التتويجات إلى أبناء سوسطارة، وهو الذي صنع أمجاد النادي خلال التسعينيات ومطلع الألفية كمسؤول ورئيس، مثلما صنعها كلاعب خلال سبعينيات القرن الماضي، وعرف بذلك كيف يعيد اتحاد الجزائر إلى الواجهة وفق مخطط اتسم بالمنهجية والفعالية وحسن الاختيار، وفي مقدمة ذلك، استثماره في المدرب السنغالي لامين ندياي، الذي أشاد عليق بكفاءته وحنكته في الملاعب الإفريقية، وهو الذي نال تتويجات كثيرة ومتنوعة، ومن خلاله تراهن أسرة الاتحاد على تتويج قاري آخر من بوابة منافسة كأس “الكاف”، بمناسبة النهائي المرتقب أمام نادي الزمالك المصري، وهذا بعد التأهل المستحق مؤخرا على حساب نادي أولمبيك أسفي وبملعب هذا الأخير، حيث تراهن أسرة النادي على عدم تفويت فرصة تكرار سيناريو التتويج السابق تحت قيادة المدرب بن شيخة أمام نادي ليانغ أفريكانز التانزاني، وهي فرصة مهمة للبرهنة ورفع رأس الكرة الجزائرية عاليا، مثلما هي فرصة لجعل اتحاد الجزائر قدوة هامة في البرهنة القارية حتى يسير على خطاه بقية الفرق التي تمثل الجزائر في مثل هذه المنافسات، على غرار شباب بلوزداد الذي وصل إلى المربع الذهبي من منافسة كأس “الكاف”، وكذلك مولودية الجزائر وشبيبة القبائل اللذان توقف بهما المسار في منتصف الطريق في منافسة رابطة الأبطال.

نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة

الاتحاد يحرز الكأس العاشرة في تاريخه

توج فريق اتحاد الجزائر بالطبعة الـ59 لكأس الجزائر للموسم 2025-2026 لكرة القدم، عقب فوزه أول أمس الخميس أمام شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي، وجاءت أهداف المباراة عن طريق الإيفواري درامان كاماقاتي (د 22) وأحمد خالدي (د 43) للاتحاد، ويونس واسع (د 62) للشباب. وعقب هذا الفوز، أضحى فريق اتحاد الجزائر، النادي الأكثر تتويجا بكأس الجزائر، بعشر كؤوس حصدها في سنوات 1981، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، 2004، 2013، 2025 و2026.

في سيناريو مماثل للنسخة الماضية، توج اتحاد الجزائر بالطبعة الـ59 لكأس الجزائر للموسم 2025-2026 لكرة القدم، عقب فوزه مساء الخميس أمام شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي بالجزائر العاصمة. نتيجة تؤكد سيطرة “الاتحاد” على منافسة “السيدة الكأس”، في الوقت الذي ينهي فيه “الشباب” الموسم دون لقب للعام الثاني على التوالي.

وأمام مدرجات مكتظة عن آخرها، جاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء في الدقيقة الرابعة لصالح مزيان لاعب شباب بلوزداد، قبل تدخل حارس مرمى اتحاد الجزائر أسامة بن بوط الذي قام بإبعاد الكرة إلى الركنية، تحت أنظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وأظهر نادي شباب بلوزداد نيته في الفوز منذ الدقائق الأولى من المباراة من خلال سيطرته على مجريات اللعب بقيادة الدولي التونسي محمد أمين بن حمودة.

وعلى عكس مجريات اللقاء، تمكن “الاتحاد” من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ22 بتسديدة أرضية محكمة خارج منطقة العمليات من طرف الإيفواري كاماقاتي، التي لم يتمكن الحارس شعال من صدها.

الهدف الأول منح الثقة للاعبي “سوسطارة” وسمح لهم بالسيطرة نسبيا على مجريات اللعب من خلال خلق بعض الفرص التهديفية.

حاول بعدها أبناء “العقيبة” العودة في اللقاء وتعديل الكفة، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام استماتة دفاع “الاتحاد” بقيادة الدولي أشرف عبادة.

وفي سيناريو مماثل لنهائي الموسم الماضي، نجح نادي “سوسطارة” في إضافة الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول (د 43)، بعد أن قاد كاماقاتي هجمة خاطفة منفردا بالحارس شعال الذي أنقذ الموقف في الوهلة الأولى قبل أن يستغل المهاجم خالدي ارتباكا واضحا في دفاع “الشباب”، مضيفا الهدف الثاني. بعد الاستراحة، تغيرت مجريات المباراة حيث فرض شباب بلوزداد سيطرته على مجريات اللعب ورفع نسق أدائه من أجل العودة في النتيجة.

رد فعل “الشباب” الذي انتظره الأنصار جاء بعد نحو ساعة من اللعب، بعد أن تمكن اللاعب يونس واسع من تقليص النتيجة بواسطة رأسية (د 62)، وهو ما منح الأمل للفريق في العودة في النتيجة. بعدها، انحصر اللعب في وسط الميدان حيث سعى كل طرف للسيطرة على الآخر ولكن دون الوصول إلى الشباك أو خلق فرص سانحة للتهديف. وعقب هذا الفوز، أضحى فريق اتحاد الجزائر النادي الأكثر تتويجا بكأس الجزائر، بعشر كؤوس حصدها في سنوات 1981، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، 2004، 2013، 2025 و2026. ويتوج اتحاد الجزائر بالكأس للعام الثاني على التوالي بعد تغلبه في نسخة 2025 على شباب بلوزداد (2-0) بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي. ومن جانبه، يفشل “الشباب” في التتويج بكأسه العاشرة، مكتفيا بتسعة ألقاب، متبوعًا بفريقي مولودية الجزائر ووفاق سطيف (8 ألقاب لكليهما).

رئيس الجمهورية يسلم كأس الجزائر إلى قائد فريق اتحاد العاصمة

سلم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كأس الجزائر لكرة القدم 2026 إلى قائد فريق اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، بعد اللقاء النهائي الذي فاز به أمام شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 (الشوط الأول 2-0) بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي بالجزائر العاصمة.

كما سلم رئيس الجمهورية ميداليات شرفية للاعبي وأعضاء الطاقمين الفني والإداري للناديين وكذا لحكام اللقاء الذين تسلم كل واحد منهم كرة تحمل توقيع السيد الرئيس.

“الفاف” تهنّئ اتحاد العاصمة بعد التتويج

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بتهانيه لنادي اتحاد العاصمة بمناسبة تتويجه بلقب كأس الجزائر، بعد فوزه، على شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) في النهائي الذي احتضنه ملعب نلسون مانديلا ببراقي.

ونشرت “الفاف”، عبر صفحاتها الرسمية، صورة مميزة من أطوار اللقاء، مرفقة برسالة تهنئة أشادت فيها بالأداء الذي قدّمه الفريق طوال المنافسة، مؤكدة أن هذا التتويج يعكس العمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي والطاقم الفني واللاعبون. ويأتي هذا التتويج ليعزّز مكانة اتحاد العاصمة بصفته أحد أبرز الأندية الجزائرية، بعد نجاحه في حصد لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب.

حلم تحقيق ثنائية بات يراود جماهير “الأحمر والأسود”…

شوارع العاصمة تحتفل بالتتويج العاشر لاتحاد الجزائر

اهتزت العديد من شوارع العاصمة على وقع الأهازيج وأصوات المنبهات بعد تتويج اتحاد الجزائر بكأس الجزائر في نسختها الـ59 على حساب شباب بلوزداد بنتيجة 2-1، الخميس بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي.

رفقاء إبراهيم بن زازة، الذين كانوا يتقاسمون إلى غاية هذه المباراة صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالمسابقة مع منافسهم البلوزدادي (9 كؤوس لكل فريق)، حققوا “العاشرة” التاريخية التي حولت العديد من أحياء وشوارع العاصمة إلى مسرح ضخم للاحتفالات الشعبية.

أصوات منبهات صاخبة وألعاب نارية تضيء سماء الليل وأعلام أنصار النادي “الأحمر والأسود” مرفوعة من النوافذ جعلت من العاصمة لوحة احتفالية كبيرة.

من باب الوادي إلى سوسطارة، مرورا بساحة الشهداء وأول ماي وغيرها من الأحياء العتيقة، اجتاحت جماهير غفيرة الشوارع، مرددة أسماء أبطال الأمسية الكروية، على رأسهم الإيفواري درامان كاماغاتي وأحمد خالدي، صاحبا الهدفين. وتعالت الزغاريد من شرفات المنازل وترددت الأهازيج في كل زاوية، معلنة عن انطلاق الأفراح التي ستستمر طوال ليلة اليوم وفي الأيام القادمة.

فوز الاتحاد على الشباب أضفى بعدا جديدا على المنافسة بين قطبي العاصمة. فقد حسم الأول المواجهة، محققا رابع كأس على حساب الثاني، في سابع نهائي يجمع بينهما في هذه المنافسة، مؤكدا تفوقه في المواعيد الكبرى على جاره.

في الشوارع، لم تغب هذه الإحصائية عن أحد، حيث رددها الأنصار بفخر وهم يشاهدون فريقهم يفرض أفضليته في هذا الصراع التاريخي.

بين أهازيج ساخرة موجهة للمنافس ومظاهر حماس كبيرة، اتخذت الاحتفالات طابعا مزج بين الشغف والفخر وحلم تحقيق ثنائية بات يراود جماهير “الأحمر والأسود”، إذ سيكون للنادي فرصة التتويج بلقب ثان هذا الموسم، عندما يواجه الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يومي 9 و16 ماي بالجزائر العاصمة والقاهرة على التوالي.

تكريم خاص لرئيس الجمهورية

كرم كل من وزير الرياضة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومسؤولي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم 2026.

وجاء التكريم عقب إشراف رئيس الجمهورية، مساء الخميس، على نهائي الطبعة الـ59 لكأس الجزائر لكرة القدم.

ويذكر، أن فريق اتحاد الجزائر توج بالكأس العاشرة في تاريخه، عقب فوزه على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1، بملعب “نلسون مانديلا” ببراقي.

حسين دهيري: “الآن علينا التركيز على مواجهة الزمالك”

”التتويج اليوم بكأس الجزائر لم يكن سهلا. علينا التركيز بعدها على ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك المصري، الذي سيكون صعبا جدا. إن شاء الله، سنكون في الموعد يوم النهائي ونتوج باللقب”.

درامان كاماقاتي: “تمكنا من تسيير المباراة نفسيا وبدنيا”

”إنه لشرف كبير التسجيل في النهائي والمساهمة في تتويج اتحاد الجزائر بالكأس. لقد تمكنا من إسعاد الأنصار في مباراة جد صعبة. تمكنا من تسيير اللقاء نفسيا وبدنيا إلى غاية صافرة الحكم النهائية”.

أشرف عبادة: ”الحمد الله على هذا الفوز. الكل كان واعيا بالمسؤولية في هذا النهائي. وأشكر كل من ساهم في هذا التتويج. الآن، التفكير كله منصب على مباراة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي سأغيب عنها (غير مؤهل قاريا). أتمنى تحقيق الثنائية هذا الموسم”.