الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الاثنين، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “لقد باشرت الجزائر، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، خلال هذه السنوات الأخيرة، ديناميكية هامة لتحديث النشاط العمومي والتحول الرقمي.

وتندرج الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في ظل استمرارية هذا الزخم، وتهدف إلى قطع مرحلة إضافية في بناء نموذج تنموي قائم على المعرفة والابتكار والتحكم في التكنولوجيات الناشئة.

وبهذا الشأن، تعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور هيكلية رئيسية وهي: البيانات، والمنشآت الرقمية، والكفاءات البشرية، التي تعد بمثابة أسس أي قدرة وطنية مستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيتم إخضاع هذه الإستراتيجية بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، لمخططات عملٍ لتنفيذها العملي وفقًا لأولوياتٍ معينة وبوتيرةٍ للتقدّم مُحدّدة مسبقا.

خطة لإطلاق بوابة الخدمات الرقمية الوطنية “Dzair digital services”

وعلى صعيد آخر، وفي إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تسريع عملية التحول الرقمي وتحديث الخدمات العامة، درست الحكومة خطة إطلاق بوابة الخدمات الرقمية الوطنية « Dzair digital services ».

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة على أهمية تعزيز ديناميكية الرقمنة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، سواءً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول للبوابة، وذلك لتوفير خدمات عالية الجودة وسهلة الاستخدام للمواطنين، بما يضمن أثراً إيجابياً للبوابة في تقليل التنقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية الإدارية.

