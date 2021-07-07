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الجزائر

البرلمان الإفريقي في صلب محادثات قوجيل والغنوشي

س. ع
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البرلمان الإفريقي في صلب محادثات قوجيل والغنوشي

تلقى رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، راشد الغنوشي، تم خلاله استعراض راهن العلاقات البرلمانية وسبل الدفع بها إلى “آفاق أرقى بما يتواءم ومستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين”.

وأوضح بيان لمجلس الأمة الأربعاء أن صالح قوجيل تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أخيه راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة، الذي أعرب عن تهانيه الحارة وتمنياته الصادقة للجزائر بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

 كما عرج الغنوشي – يوضح البيان – على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، فضلا عن الماضي النضالي المشترك للشعبين الجزائري والتونسي إبان ثورة الفاتح نوفمبر المباركة.

وبالمناسبة، استعرض رئيسا المجلسين راهن العلاقات البرلمانية البينية وسبل الدفع بها إلى آفاق أرقى وأرحب بما يتواءم ومستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين وكذا تبادل وجهات النظر حول آليات التنسيق والتشاور والتعاون البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية، الجهوية والدولية خصوصا في البرلمان الإفريقي.

كما تم “تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لتطويق ومجابهة جائحة كوفيد-19 التي تعرف منحى تصاعديا مقلقا في الآونة الأخيرة”.

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