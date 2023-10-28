البطولة العربية للسباحة.. المنتخب الوطني يحصد 6 ميداليات في اليوم الأول

حصد المنتخب الجزائري للسباحة خمس ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، في اليوم الأول من البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير.

وانطلقت البطولة العربية المفتوحة بالحوض الكبير(50م)، الجمعة و تستمر إلى غاية 30 أكتوبر بمسبح “محمد بن زايد” بأبو ظبي، بالإمارات العربية.

وتوّج السباح عبد الله عرجون بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر على الظهر بتوقيت 26 ثا و33 ج.

ومن جهته توّج جواد صيود بالذهب في سباق 200 متر متنوع بتوقيت 2 د و00 ثا و86 ج، متقدما بفارق شاسع على القطري محمد محمود الذي نال الفضية بتوقيت 2 د و05 ثا و98 ج.

ولدى السيدات، نالت السباحة نسرين مجاهد ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 1 د و03 ثا و61 ج.

وفي سباق 200 متر متنوع شارك الثنائي الجزائري إيمان زيتوني وجيهان بن شادلي، وتوجت زيتوني بالميدالية الذهبية بتوقيت 2د و24ثا و81ج، ونالت بن شادلي الميدالية البرونزية بتوقيت 2 د و27 ثا و25 ج.

كما افتك المنتخب الجزائري ذهبية سباق 100 متر أربع سباقات مختلط، حيث نال الرباعي الذي ضم عرجون، صيود، مجاهد و بن شادلي المرتبة الأولى بتوقيت 3 د و47 ثا و17ج.

ويشارك المنتخب الجزائري للسباحة في البطولة العربية المفتوحة بخمسة سباحين وهم : جواد صيود، عبد الله عرجون، نسرين مجاهد، إيمان زيتوني وجيهان بن شادلي.