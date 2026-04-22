البلجيكي سانتي باتريك يتوّج بالمرحلة الخامسة من طواف الجزائر الدولي

توّج الدراج البلجيكي سانتي ارني باتريك، مساء الثلاثاء، بالمرحلة الخامسة من الطبعة 26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وأقيمت المرحلة الخامسة ضمن مسار مغلق بولاية مستغانم على مسافة 132.2 كلم.

وتمكن الدراج البلجيكي سانتي أرني باتريك من الفوز والظفر بالقميص الأزرق، متبوعا بالدراج الجزائري حمزة ياسين الذي حل ثانيا.

وحلّ الدراج الجنوب إفريقي “باسون جوستاف” من فريق “تشينولو” في المرتبة الثالثة.

وحافظ الدراج البلجيكي لوريسن يوربن على مركزه الأول في الترتيب العام للطواف رغم أنه حلّ في هذه المرحلة.

ونجح يوربن في الاحتفاظ للمرة الخامسة على التوالي بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب والقميص الأخضر لأحسن دراج سرعة.

وتتواصل منافسات طواف الجزائر الدولي الأربعاء، بإجراء المرحلة السادسة التي تمتد من مدينة مستغانم إلى تنس بولاية الشلف، على مسافة 155.2 كلم.