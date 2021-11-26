حصدت البلوغر العراقية مارينا العبيدي، لقب ملكة جمال العرب للعام 2021، خلال حفل تتويج أقيم على أرض الأهرامات بمصر.

وقالت البلوغر العراقية، ، إنها “تشعر بسعادة بالغة بتتويجها ومشاركتها في هذا الحفل الضخم، موضحة أنه سيزيد من شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة”.

ونالت العبيدي لقب ملكة جمال العرب لعام 2021، من أصل 13 متسابقة يمثلن مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية، المغرب، تونس، العراق، مصر.

وجرى اختيار الـ13 متسابقة حسب العديد من المواصفات والمعايير، التي من بينها المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا عن مهارات الطبخ الفردية، وهو ما جرى الأخذ به حديثا ضمن فعاليات المسابقة، هذا العام.

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزة باللقب العراقية مارينا العبيدي، وسلمتها التاج اليمنية سارة الأغا، حاملة اللقب العام الماضي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة، وشاركت كل متسابقة وهي مرتدية الزي التقليدي الشهير لبلادها.

وانطلق حفل تتويج ملكة جمال العرب Miss Arab Award 2021، بحضور رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، حنان نصر ونخبة من الشخصيات العامة.

ومارينا العبيدي من تولد بغداد، لأب عراقي وأم سورية، درست في جامعة دمشق وحصلت على شهادة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد، وقد حازت سابقا لقب وصيفة ملكة جمال العراق.

عملت مارينا العبيدي في مجال تقديم البرامج في قنوات عراقية عديدة، وشاركت في أعمال درامية، من بينها مسلسل “لخة بدور”، وفيلم”إلى بغداد”.

يذكر أن لقب ملكة جمال العرب لعام 2020 عاد للمغربية إلهام بالمخفي، حيث تم تتويجها في ختام مهرجان السياحة العربية برئاسة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب.