البوليساريو ترد على زيارة سانشيز إلى المغرب

أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي،الخميس بعد الاجتماع الثاني عشر الإسباني المغربي رفيع المستوى بأن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يُخضع “مصالح إسبانيا لرغبات النظام المغربي.

وفي بيان له انتقد عربي موقف سانشيز فيما يتعلق بالصحراء الغربية “بالدفاع عن الحل الذي اقترحه المغرب، متجاهلاً أن الأمر يتعلق بإنهاء الاستعمار الذي لم تنته إسبانيا، والقائم حاليا باعتبار مدريد السلطة القائمة بإدارة الإقليم”.

وشدد ممثل جبهة البوليساريو بيدرو سانشيز “و11 وزيراً من نفس حزبه قد وقعوا عدة اتفاقيات حول مسائل مختلفة. لكن بين اتفاقيات التجارة وسياسة الهجرة، لم يكن هناك وقت للحديث عن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية”.

ورأى عربي أن “الطاقم الاشتراكي في الحكومة فضل الاستمرار في إخضاع القانون الدولي،و حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، للمصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية”.

وأوضح أنه أمام هذا الوضع يقول لا يوجد سوى موقفان محتملان، من جهة، دعم “لا لبس فيه” للجهود السياسية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي، أو “تجاهل الأمر” والقانون الدولي والاستمرار في إخضاع مصالح إسبانيا لرغبات المملكة المغربية الغريبة”. ويضيف أن بيدرو سانشيز “يبدو أنه اختار الخيار الثاني وفقًا لتصريحاته”.

وبالنسبة لجبهة البوليساريو ، يقول عربي “لن يكون هناك أي فرصة للاستقرار والسلام والأمن في شمال إفريقيا حتى يتم إنهاء استعمار الصحراء الغربية. وطالما لم يُسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، فإن تصاعد التوترات في المنطقة لن يتوقف”.

وأوضح أن “الدولة الصحراوية الحرة والمستقلة هي الحل، لأن الاعتراف بوجودها يعني التوقف عن جعل العلاقات مع المغرب عرضة للابتزاز والفساد”.