علي بهلولي
“البي آس جي” يحتفظ بِلقبه الأوروبي

احتفظ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء السبت، بِكأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم.

وفاز “البي آس جي” بِواقع ركلات الترجيح (4-3) على نادي أرسنال الإنجليزي، بعد انتهاء اللقاء النهائي بِنتيجة التعادل (1-1)، في الوقتَين الأصلي والممدّد.

ولُعبت هذه المباراة الختامية بِالعاصمة المجرية بودابيست، تحت إدارة حكم الساحة الألماني دانييل سيبرت.

وبادر فريق أرسنال إلى التسجيل مبكّرا في الدقيقة الـ 6، بِواسطة المهاجم الألماني كاي هافرتز. وعادل رجال المدرب لويس إنريكي الكفّة بِهدف من ركلة جزاء، وقّعه لاعب الخط الأمامي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ 65.

وهكذا أضاف باريس سان جيرمان ثاني لقب لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا إلى رصيده، بعد تتويج نسخة 2024-2025. في حين فشل فريق المدرب مايكل أرتيتا في تذوّق حلاوة هذه الكأس لِأوّل مرّة، مكرّرا السيناريو السلبي لِنسخة 2005-2006.

