الترخيص لطباعة مصحف جزائري جديد

بمبادرة من والي تلمسان

أشرف المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مراد معيزة، ووالي تلمسان يوسف بشلاوي يوم الأربعاء، على مراسم الترخيص لطباعة ونشر المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بخط النسخ.

واستكمل نسخ المصحف الجزائري الجديد، بمبادرة وإشراف من والي ولاية تلمسان، في ظرف سنة ونصف. قبل إجراء تدقيق ومراجعة علمية دقيقة، أشرفت عليها اللجنة الوطنية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف.

وقال معيزة في كلمة بالمناسبة إن “وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جعلت من خدمة كتاب الله تعالى ونشره، إحدى أولوياتها الأساسية. سواء في الفضاء الواقعي أو الرقمي”.

وعدّد المسؤول مظاهر هذه الأولوية في “تشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة القرآن الكريم، ومواصلة طباعة المصحف الشريف برعاية سامية من رئيس الجمهورية. وتوزيعه داخل الوطن وخارجه، حفاظا على المرجعية الدينية الوطنية”.

من جهته، أكد والي تلمسان أن “هذا المشروع القرآني، يتميز بخصوصيات جمالية وفنية، راعت وضوح الخط وحجمه المناسب، وعدد الأسطر المدروس بعناية. بما يضمن سهولة القراءة، ويشجع مختلف الفئات العمرية على الإقبال على تلاوة كتاب الله تعالى”.

كما أشار إلى أن المصحف الجديد “يتضمن لأول مرة، منصة إلكترونية خاصة، يمكن الولوج إليها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدرج في صفحاته”. وتهدف هذه الإضافة إلى السماح للقارئ بالاستماع إلى تلاوات قرآنية بأصوات قراء جزائريين.