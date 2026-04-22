التزويد بالمياه.. تعليمات صارمة من وزير الري الجديد

أمر وزير الري، لوناس بوزقزة، بتنصيب خلايا متابعة مركزية ووطنية للتدخل الفوري عند تسجيل أي خلل تقني قد يؤثر على استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مؤكدا أنه “لا مكان للتهاون أو التقاعس” في هذا القطاع الحيوي.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عمل ترأسه الوزير اليوم الأربعاء، بحضور إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، من مدراء ولائيين ومدراء عامين ومسؤولي وحدات عبر مختلف ولايات الوطن، يمثلون كلًا من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.

وفي مستهل كلمته، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير، والتي تندرج ضمن مسعى تحقيق الأمن المائي المستدام كخيار استراتيجي للدولة.

كما أسدى جملة من التعليمات العملية، أبرزها الإسراع في استكمال المشاريع التي قاربت على الانتهاء وإدخالها حيز الخدمة قبل موسم الصيف، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على التسربات والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب، مع محاربة التوصيلات غير الشرعية التي تستنزف الموارد المائية.

وفي سياق التحضيرات للمواعيد القادمة، دعا الوزير إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تزويد منتظم بالمياه خلال عيد الأضحى وموسم الاصطياف، فضلًا عن تأمين السير الحسن لمراكز الامتحانات. كما أكد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وإعلامهم بشكل فوري في حال حدوث أي اضطراب في التزويد.

وشدد بوزقزة كذلك على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة وتحسين الأداء والمردودية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وتلبية تطلعات المواطنين، مع التأكيد على التحكم الأمثل في تسيير منشآت الري وتعزيز استقرارها.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع الفاعلين في القطاع إلى رفع مستوى التحدي والانخراط بجدية في تنفيذ التعليمات، لتحقيق الأهداف المسطرة وضمان خدمة عمومية ترقى إلى انتظارات المواطنين.

للإشارة، يأتي هذا اللقاء في إطار إسداء التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتحسين تسيير الخدمة العمومية للمياه، لاسيما ما تعلق بضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، مستقرة وعادلة.