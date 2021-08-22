التسجيل في ماستر ثانية يثير جدلا وسط الطلبة

معتبرين شروطه هروبا إلى الأمام

أثار القرار الجديد الخاص بإمكانية التسجيل في ماستر ثانية للحاصلين على ماستر أولى جدلا وسط الطلبة بخصوص كيفية تطبيقه والشروط اللازمة من أجل التسجيل في تخصص ثان، معتبرين القرار هروبا إلى الأمام وتجاهلا لمطالب فئة من حاملي شهادة بكالوريا ثانية للتسجيل دون شرط خمس سنوات.

ويرى هيثم دليحر، رئيس مكتب بالحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، في تصريح لـ”الشروق” أن السماح لحاملي شهادة ماستر أولى بالتسجيل للتحضير لشهادة ماستر ثانية، وفقا للقرار الجديد 917 هو إجراء مجحف في حق طلبة ما بعد التدرج وغير مدروس، مشيرا إلى أن العديد من كليات الوطن لا تتيح على مستواها تخصصات ماستر متعددة لشهادة ليسانس معينة، وما هو إلا ترقيع وسياسة هروب للأمام وتجاهل لمطالب فئة كبيرة من الطلبة حاملي شهادة الماستر للترخيص لهم بالتسجيل للحصول على شهادة ليسانس ثانية دون العراقيل الإدارية الأخيرة “قانون الخمس سنوات” المثبط لعزمهم في متابعة التكوين العالي بشهادة بكالوريا ثانية، على حد تعبيره.

وأوضح ذات المتحدث بأن تطبيق القرار الخاص بالتسجيل في ماستر ثانية جد صعب باعتبار أنه مرهون بعدد المقاعد البيداغوجية المتبقية لدى كل مؤسسة جامعية وبعد انتظار نتائج المقبولين .

وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر “الشروق” بأن القرار الوزاري رقم 917 يتيح للطلبة الحاصلين على ماستر أولى التسجيل في ماستر ثانية في تخصص آخر في نفس الميدان دون تحديد عدد السنوات التي مرت على التخرج أو أخذها بعين الاعتبار، حيث منحت الوزارة السلطة التقديرية لمدير مؤسسة التعليم العالي لتنظيم العملية من خلال منح الأولوية للمتخرجين في طور الليسانس للموسم الجامعي 2020/2021، ثم الذين تخرجوا العام المنصرم وتخلفوا عن التسجيل لظروف ما، وبعدها فئة 20 بالمئة، ليتم تحديد المقاعد البيداغوجية المتبقية ومنحها للراغبين في التسجيل لدراسة ماستر ثانية في تخصص مغاير للأول، ويتعين لتطبيق هذا القرار مراعاة عدة معايير، منها وجود تخصصات مختلفة في القسم والشعبة، وإمكانيات التأطير.

وبخصوص عدد عروض التكوين في طور الماستر المقبولة هذه السنة، شرحت مصادرنا بأنه يجري التحضير للإعلان عن القائمة النهائية خلال أسبوع وهذا بعد عرض العروض من قبل المؤسسات الجامعية على الندوات الجهوية وإبداء الرأي بقبولها أو تعديلها أو رفضها، للإعلان عن التخصصات المفتوحة في كل شعبة مع بداية التسجيلات للماستر بعنوان السنة الجامعية 2021/2022 وعدد المقاعد والمناصب المفتوحة والتي تختلف من جامعة إلى أخرى حسب كل تخصص وإمكانيات التأطير المتاحة.