التسوق الإلكتروني.. هكذا يمكن تقديم شكوى في حال تعرضك للنصب

اصبح بامكان الأشخاص الذين تعرضوا للنصب والإحتيال بعد اقدامهم على الشراء من الأنترنت تقديم شكاوى للمصالح الأمنية ضد الجهة التي قامت بسرقتهم.

ونشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نموذجا لشكوى تمكن الأشخاص الذين تعرضوا للنصب والإحتيال أو السرقة عبر الأنترنت من تقديم بلاغ لوكيل الجمهورية.

وأوضحت الجهة ذاتها أن هذا النوع من الشكاوى “كثر البحث عنها في ظل انتشار البيع على مواقع الأنترنت وبالخصوص مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، وكثرة السرقات والاحتيالات حيث بعد دفع الثمن يقوم البائع بالتهرب عن تسليم البضاعة”.

وأوضحت أيضا أنه يمكن تقديم الشكوى عبر موقع “نيابتي” مع تحميل جميع الوثائق المطلوبة في الملف https://e-nyaba.mjustice.dz/choix.php .

كما يمكن أيضا تشكيل الملف والتوجه الى مصالح الأمن الحضري أو فرقة الدرك الوطني ليتم فتح تحقيق مياشرة.