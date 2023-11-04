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التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الإحتلال

الشروق أونلاين
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التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الإحتلال
ح. م
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار الإحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الإحتلال.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار الإحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف جرائم الإحتلال.

وفي بيان نشرته اليوم السبت 4 نوفمبر، المنظمة أدانت “بشدة استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها قصف إسرائيلي بالطيران الحربي لمدرسة الفاخورة التابعة للاونروا التي تؤوي نازحين، وكذلك استهداف محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.”

كما دعت منظمة التعاون لإسلامي “المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين و النازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، وتجدد التأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.”

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