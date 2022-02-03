التعليم العالي: أرضية رقمية لمعادلة الشهادات الأجنبية

أكدت وزارة التعليم العالي، بأن معالجة طلبات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة لذلك.

وذَكرت الوزارة في بيان لها بأن معالجة طلبات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض، تضمن دراسة الطلبات طيلة مراحلها.

وأوضحت أن الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية يبقى خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث تدرس طلبات الاعتراف بالمعادلة بالرجوع إلى جملة من المعايير.

وأشارت إلى أنه، علاوة على المعايير المذكورة في هذا المرسوم، فإن طلبات الاعتراف تدرس وفقا لقائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 جويلية سنة 2020.

وشدد بيان الوزارة على أن الأرضية الرقمية المشار إليها تعتبر “الوسيلة الحصرية” لإيداع ملف طلب الحصول على معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية، والمتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط التالي: https://www.mesrs.dz/ar/les-equivalence.

قائمة مرجعية للشهادات الجامعية الدولية المعترف بها في الجزائر

وفي 14 جانفي 2022، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه قطاعه حدّد قائمة مرجعية لشهادات الجامعية الدولية المصنفة والمعترف بها في الجزائر.

وأوضح بن زيان، في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بمثيلاتها التي يمنحها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد الوزير أن طلبات معادلة الشهادات الأجنبية غير الواردة في القائمة المرجعية الوطنية، “تخضع لدراسة دقيقة من طرف خبراء مختصين يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي، حيث يتطلب وقتًا أطول للفصل فيها”.

وفي ذات السياق، كشف الوزير أن مديرية الشهادات والمعادلات عالجت خلال سنة 2021، نحو 3.600 شهادة أجنبية من مختلف التخصصات والبلدان.

كما أبرز الوزير أن طلبات معادلة الشهادات الأجنبية غير الواردة في القائمة المرجعية الوطنية، “تخضع لدراسة دقيقة من طرف خبراء مختصين يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي، حيث يتطلب وقتًا أطول للفصل فيها”.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في 19 مارس 2018، المحددة لشروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية والمبادئ المعتمدة لمعادلة الشهادات الأجنبية.