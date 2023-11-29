التكنولوجيا الأمريكية البريطانية لاسترجاع المياه المستعملة في الجزائر

"بريتش أمريكان توباكو" تشدّد على حفظ الصحة وحماية البيئة

أعلنت شركة “بريتش أمريكان توباكو الجزائر” عن التزامها بالعمل على تسيير ناجع للموارد المائية في بلادنا، من حيث الاستغلال والمعالجة، بشكل يحافظ على الصحة العمومية مع الحرص على تجنّب الآثار البيئية السلبية على ضوء النتائج المحققة على مستوى شركتها المتخصصة “أليانس فور واتر ستيواردشيب”.

وأكدت الشركة، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوره كمسيّر مسؤول عن المياه باتخاذ قرارات واضحة على ضوء مخاطر تسيير الموارد الطبيعية الأساسية، مثله مثل ما تقوم به الحكومة التي تسهر على إقامة سياسة شاملة متعلقة بالمياه.

ويضيف البيان، أن “بريتش أمريكان توباكو الجزائر” ترغب في تطوير النشاطات بشكل يسهّل التسيير الفعاّل للمياه في المناطق الجغرافية التي تنشط فيها.

وتعتبر “بريتش أمريكان توباكو الجزائر”، أن مسؤوليتها الأولى تتمثل في تسيير المجهودات على ضوء نتائج معايير “أليانس فور واتر ستيواردشيب” التي تفتح الباب لحوكمة حسنة للمياه مع ضمان جودتها والتوازن الدائم لهذا المورد الطبيعي في مناطق مهمة مرتبطة بالمياه الصافية وتطهير المستعمل منها، بشكل يضمن النظافة الصحية في تلك المواقع وفي الأحواض التي تصب وتتجمع فيها.

ومطابقة مع سياستها البيئية ومدونة قواعد سلوك ممونيها، تلتزم “بريتش أمريكان توباكو الجزائر“، طبق ذات البيان، بتعزيز دائم لتقفي أثر المياه المستعملة في نشاطات الشركة وتأثيرها على المستجمعات المائية والتميّز في الاستعمال الناجع للمياه في مختلف نشاطاتها وإطلاق مبادرات تهدف إلى تقليص عمليات استخراج المياه والتوجه بدلا عنها إلى ترقية استعمال المياه المسترجعة والمعالجة.

وأضافت الشركة، أنها تركّز على بعث عمليات التنقيب عن موارد أخرى للمياه قصد تقليل الاعتماد على مصدر واحد لهذا المورد الحيوي، مع ضمان المعالجة الملائمة للمياه المستعملة من أجل تخفيف الأثر السلبي على البيئة.

وأضافت الشركة، أنها ترغب في إشراك المصنعين والأطراف المعنية بأفضل الممارسات المتعلقة بالاستعمال الدائم للمياه، والعمل مع الهيئات الحكومية ومسؤولي الجماعات المحلية لتجديد فرص التعاون وتبادل الخبرات.

وتسعى الشركة إلى إقامة هياكل حكومية داخلية ناجعة قصد فحص جهود تسيير المياه مع أخذ عينات لمعاينتها، ونشر التطور المحقق في إطار برنامح تسيير المياه من أجل ترقية أداء “أليانس فور واتر ستيواردشيب” في هذا الميدان.