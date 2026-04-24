“التنسيق لاحترام الآجال والمعايير المطلوبة المقررة من الكاف”

في اجتماع ضم البلدان المنظمة لكأس إفريقيا للأمم 2027:

أطلقت السلطات الرياضية في شرق إفريقيا رسميا، الخميس، في كامبالا، التحضيرات الخاصة بكأس إفريقيا للأمم 2027، التي ستنظم بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، مع التأكيد على الطموح لتنظيم بطولة “ناجحة ولا تُنسى”.

واجتمع في العاصمة الأوغندية ممثلون عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب وزراء الرياضة في الدول الثلاث المستضيفة ومسؤولي لجان التنظيم المحلية، حيث شددوا على ضرورة التنسيق الوثيق لضمان احترام الآجال والمعايير المطلوبة، بحسب بيان الهيئة الإفريقية المنشور على موقعها الرسمي.

وتناولت المناقشات مدى تقدم مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء وتجديد الملاعب، وشبكات النقل، والمطارات، وقدرات الإيواء، كما تم تحديد شهر أوت 2026 موعدا مفصليا لتقييم مدى التقدم المحقق.

وأكدت الدول الثلاث عزمها المشترك على تقديم تجربة مثالية للزوار، من خلال تطوير القطاع السياحي، وتحسين جودة الخدمات، وضمان الأمن، وتعزيز فعالية وسائل النقل. كما ينظر إلى البطولة على أنها فرصة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية المنطقة.

وعلى الصعيد التنظيمي، صادق المشاركون على الخطوط العريضة لحوكمة اللجنة المحلية المشتركة، التي ستتولى ضمان اتخاذ قرارات منسقة بين الدول الثلاث. كما تمت مناقشة مسألة تنقل الجماهير والوفود المشاركة، مع طرح مشروع “تأشيرة باموجا” التي تهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول المستضيفة عبر إجراءات موحدة ومبسطة. وفي الختام، اتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم التحضيرات ومعالجة أي صعوبات محتملة.

وتعد نسخة 2027 من كأس إفريقيا للأمم، التي تحمل اسم “باموجا” أي “معًا” باللغة السواحيلية، رمزا للوحدة الإقليمية والتعاون، مع طموح لفتح مرحلة جديدة في تنظيم البطولات الكبرى بشكل مشترك في القارة.

يذكر، أن وفدا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كان قد شرع في زيارة تفقدية إلى الدول الثلاث المستضيفة، كينيا وتنزانيا وأوغندا، للوقوف على أولويات التنفيذ في المرحلة المقبلة من التحضيرات الخاصة بالبطولة.