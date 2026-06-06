التنقل نحو مراكز البكالوريا… تحدّ آخر يُواجه التلاميذ والعائلات

بين الخوف من الإقصاء وضغط الامتحان

مع اقتراب موعد امتحان شهادة البكالوريا من كل سنة، تتجه الأنظار عادة إلى التحضيرات البيداغوجية والمراجعة المكثفة التي يخوضها التلاميذ استعدادا لهذا الموعد المصيري. غير أن هناك جانبا آخر من المعاناة لا يحظى بالاهتمام الكافي، يتعلق بمشكلة التنقل نحو مراكز الإجراء، خاصة بالنسبة للمترشحين القاطنين بالمناطق البعيدة والضواحي والتجمعات السكنية الجديدة التي تعاني أحيانا من نقص وسائل النقل أو عدم انتظامها في ساعات الصّباح الباكر.

فبالنسبة لآلاف التلاميذ، لا يبدأ امتحان البكالوريا عند استلام ورقة الأسئلة، بل يبدأ قبل ذلك بساعات طويلة، حين يضطرّ بعضهم إلى الاستيقاظ قبل أذان الفجر من أجل ضمان الوصول إلى مركز الإجراء في الوقت المحدد. ويجد الكثير من المترشحين أنفسهم أمام سباق يومي مع الزمن، خوفا من التأخر أو التعرض لأي طارئ قد يحرمهم من دخول قاعة الامتحان أو يزيد من مستوى التوتر والقلق الذي يرافقهم بطبيعة الحال خلال هذه المرحلة الحساسة.

مبادرات تضامنيّة مجانية تعيد الطمأنينة لعائلات مترشحي البكالوريا

وتبرز هذه الصّعوبات بشكل أكبر لدى سكان الضواحي والأحياء الجديدة والمناطق شبه المعزولة، حيث قد يضطر التلميذ إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب محطة نقل، أو انتظار حافلة قد تتأخر أو لا تأتي في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، يضطر الأولياء إلى أخذ إجازات من العمل أو تغيير برامجهم اليومية من أجل مرافقة أبنائهم وبناتهم إلى مراكز الامتحان، ما يشكل عبئا إضافيا على الأسر خلال أيام البكالوريا.

مُترشّحات يبحثن عن مُرافِقات…

ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه المعاناة أكثر وضوحا للعيان، حيث تمتلئ الصفحات والمجموعات المحلية قبيل الامتحانات بنداءات واستفسارات من مترشحين يبحثون عن وسائل نقل أو عن أشخاص يمكنهم مرافقتهم إلى مراكز الإجراء. وتلجأ العديد من الفتيات على وجه الخصوص إلى نشر طلبات للعثور على زميلات أو جارات يتوجهن إلى المركز نفسه، رغبة في التنقل ضمن مجموعة توفر لهن الشعور بالأمان والاطمئنان.

غير أن هذا الواقع يطرح في المقابل مخاوف حقيقية لدى العائلات، خاصة عندما يضطر بعض المترشحين إلى التنقل مع أشخاص غرباء أو الاعتماد على وسائل نقل غير مضمونة. فالأولياء ينظرون بقلق إلى احتمال تعرض أبنائهم وبناتهم لأي مخاطر أمنية أو حوادث مرورية أو مواقف غير متوقعة قد تؤثر على سلامتهم أو على تركيزهم النفسي في يوم الامتحان. وتزداد هذه المخاوف عندما يتعلق الأمر بالفتيات اللواتي يضطررن أحيانا إلى قطع مسافات طويلة أو التنقل في ساعات مبكرة جدا من الصباح.

خواص يعرضون خدماتهم بمقابل مالي

وبالمقابل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عروض من أصحاب سيارات، يعرضون خدمات توصيل مترشحي البكالوريا، مقابل مبالغ مالية، وبعض منهم ينتهز الفرصة للمغالاة في الأسعار، ما يجعل المترشحين يبحثون عن زملاء للتشارك في دفع ثمن التوصيل.

وفي هذا السياق، لقيت المبادرة التضامنية التي أطلقتها النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة استحسانا واسعا لدى المواطنين، باعتبارها مبادرة إنسانية ومواطنة جاءت استجابة لانشغالات حقيقية تعيشها العائلات الجزائرية خلال فترة البكالوريا. فتكفل سائقي سيارات الأجرة بنقل المترشحين مجانا نحو مراكز الإجراء لا يخفف فقط من الأعباء المالية والتنظيمية التي تواجه الأسر، بل يمنح التلاميذ كذلك قدرا أكبر من الراحة النفسية والطمأنينة في واحدة من أهم المحطات الدراسية في حياتهم.

ويرى كثير من الأولياء، أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الجزائري، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الأبناء وبضمان تكافؤ الفرص بينهم مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية أو أماكن إقامتهم. كما اعتبروا أن هذه الخطوة تستحق التشجيع والتعميم عبر مختلف ولايات الوطن.

ودعا مواطنون وفاعلون جمعويّون إلى أن تحذو مختلف مؤسسات النقل العمومي والخاص حذو سائقي سيارات الأجرة، من خلال تخصيص برامج استثنائية خلال أيام الامتحانات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالحافلات أم النقل الجامعي أم المؤسسات الاقتصادية القادرة على المساهمة في هذا الجهد التضامني. فنجاح التلميذ لا يرتبط فقط بما راجعه من دروس، بل يحتاج أيضا إلى ظروف مناسبة تمكنه من الوصول إلى مركز الامتحان في هدوء وأمان.

وفي إطار هذه المبادرة التضامنية الوطنية، أعلم الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة ايت الحسين سيد علي كافة المواطنين بولاية الجزائر العاصمة، أنه سيتم التكفل بنقل تلاميذ شهادة البكالوريا القاطنين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وذلك من خلال تغطية الأحياء السكنية التالية: معالمة، عثمان بلوزداد، سيدي بنور، الزعاترية.

وأكد لجميع سكان هذه الأحياء أن سائقي سيارات الأجرة المتطوعين سيتكفلون بنقل أبنائهم وبناتهم المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا مجانا، صبيحة أيام الامتحانات، ابتداء من يوم الأحد 07 جوان أجل ضمان وصولهم إلى مراكز الامتحان في أحسن الظروف وفي الوقت المناسب، بعيدا عن عناء التنقل والبحث عن وسائل النقل.

في حين، أعلنت النقابة أنه سيتم نشر برامج الولايات الأخرى منها نعامة، البيض، سكيكدة، عنابة، ام البواقي، وهران وعدة ولايات أخرى.