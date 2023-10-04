التوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين الجزائر وتونس

توجب أشغال دورة اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون بالتوقيع على 26 اتفاقية ثنائية تمس عديد المجالات.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة المشتركة في دورتها الـ22، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن أشغال هذه الدورة توجت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا.

وتمس الاتفاقيات مجالات الطاقة الصناعة، التجارة والنقل، السياحة والإستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعايا الاجتماعية والمجاهدين.

كما أشار الوزير الأول إلى إشرافه رفقة نظيره التونسي على افتتاح منتدى اقتصادي جزائري-تونسي ضم عددا هاما من رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين.

وأشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، الأربعاء، على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في دورتها الـ22.