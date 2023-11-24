التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون اقتصادي بين الجزائر والسعودية

جانب من زيارة وزير التجارة إلى السعودية

وقعت الجزائر والمملكة العربية السعودية على 8 اتفاقيات تعاون على هامش منتدى الأعمال الجزائري-السعودي، المنعقد بالرياض.

وأفاد بيان لوزارة التجارة أنه تم التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم السعوديين:

1- اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، واتحاد الغرف السعودية.

2- اتفاقية تعاون في مجال حاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشتركة.

3- اتفاقية تهدف لتأسيس شركة جزائرية- سعودية مختصة في تقنية المعلومات.

4- اتفاقية لتأسيس شركة جزائرية-سعودية في مجال الاستثمار بجميع مجالاته.

5- اتفاقية تعاون بين شركة جزائرية-سعودية في مجال الخدمات السياحة البينية والاستثمار.

6- اتفاقية تعاون بين شركة سعودية-جزائرية في مجال المصاعد وقطع الغيار لمنتجات الشركة السعودية في الجزائر.

7- مذكرات تفاهم تخص التعاون في مجال المقاولات والعمل على تأسيس شركة سعودية جزائرية للعمل في المقاولات ومواد البناء.

8- مذكرة تعاون بين المجمع الجزائري “نورماد للاستثمار” و “الهريش للتجارة” السعودية.