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الجبن الجزائري يتوج بالذهب في مونديال الجبن بفرنسا

الشروق أونلاين
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الجبن الجزائري يتوج بالذهب في مونديال الجبن بفرنسا
صفحة مجبنة كردادة على فيسبوك
جبن القفص يتوج بالذهب في مونديال الجبن بفرنسا.

توج الجبن الجزائري بالذهب في الطبعة السادسة من مونديال الجبن ومنتجات الحليب بفرنسا والتي تم اختتمت الأمس الثلاثاء في مدينة تور الفرنسية.

التظاهرة التي تم تنظيمها أيام 10، 11 و12 سبتمبر افتك فيها الميدالية الذهبية، “جبن القفص” البوسعادي الذي شاركت به “مجبنة كردادة” من مدينة بوسعادة.

المجبنة علقت على تتويجها بالذهب بمنشور على صفحتها في فيسبوك “نفتخر بتراثنا وتاريخ أطباقنا المتوارثة عن الأجداد. جبن القفص يعد من بين الأجبان التي تشتهر بها مدينة بوسعادة العريقة وضواحيها، ينتج بطريقة تقليدية خاصة، وله نكهة مميزة وفريدة من نوعها”.

جبن القفص أو “الڨفص” كما ينطقه البوسعاديون، الذي حاز على الذهب في مونديال الجبن بفرنسا، هو جبن تقليدي جزائري تشتهر به مدينة بوسعادة. وهو جبن يتم تحضيره بحليب البقر أو الماعز، وكما يشير إليه اسمه، فإنه يتم لفه بأعشاب جبلية من المنطقة كإكليل الجبل أو الشيح، ويتم تقديمه ملفوفا بتلك العشبة.

وقد عرفت التظاهرة حضور 200 مشاركا وعارضا، قادمين من 48 دولة، أين تم عرض 1200 نوعا من الأجبان.

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