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الجزائريون ضمن أكثر الجنسيات حضورًا على شاشات الأخبار العربية

محمد فاسي
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الجزائريون ضمن أكثر الجنسيات حضورًا على شاشات الأخبار العربية
الشروق أونلاين
الوجوه الإعلامية الجزائرية (تعبيرية)

أظهر تقرير حديث لمرصد الإعلام العربي أن الإعلاميين الجزائريين يحتلون المرتبة الثالثة ضمن أكثر الجنسيات حضورًا في القنوات الإخبارية العربية الكبرى، متساوين مع المصريين والسوريين بنسبة 8.8 بالمئة لكل جنسية، في مؤشر على المكانة التي باتت تحظى بها الكفاءات الجزائرية داخل المشهد الإعلامي العربي العابر للحدود.

واعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات ضمت 193 مذيعًا ومذيعة في خمس قنوات إخبارية عربية كبرى هي الجزيرة، والتلفزيون العربي، والعربية، والحدث، وسكاي نيوز عربية، وشملت مقدمي نشرات الأخبار والبرامج الرئيسية والوجوه الإخبارية ذات الحضور المنتظم على الشاشة.

وكشفت النتائج عن وجود 17 إعلاميًا وإعلامية جزائريين ضمن العينة المدروسة، ما يضع الجزائر في المركز الثالث مناصفة مع مصر وسوريا، خلف لبنان الذي تصدر القائمة بـ 49 إعلاميًا وإعلامية بنسبة 25.4 بالمئة، وفلسطين بـ 24 إعلاميًا وإعلامية بنسبة 12.4 بالمئة.

وأبرز التقرير الحضور الجزائري القوي داخل قناة الجزيرة على وجه الخصوص، حيث جاءت الجنسية الجزائرية في المرتبة الثانية داخل القناة بـ 9 إعلاميين وإعلاميات، مباشرة بعد الفلسطينيين الذين تصدروا القائمة بـ 12 اسمًا، متقدمة على اللبنانيين الذين حلوا في المرتبة الثالثة بـ 8 أسماء.

وأشار التقرير إلى أن هذا الحضور يجعل الجزائريين من أبرز المكونات البشرية داخل شاشة الجزيرة، إلى جانب الفلسطينيين والسوريين والأردنيين، ما يعكس قدرة الكفاءات الإعلامية الجزائرية على المنافسة داخل واحدة من أكثر القنوات الإخبارية العربية تأثيرًا وانتشارًا.

كما أظهرت البيانات أن الإعلاميات الجزائريات يشكلن الأغلبية ضمن الحضور الجزائري، بواقع 11 إعلامية مقابل 6 إعلاميين، وهو ما يعكس حضورًا نسائيًا لافتًا داخل الوجوه الإعلامية الجزائرية العاملة في القنوات العربية.

وخلص التقرير إلى أن خريطة المذيعين في القنوات العربية الكبرى لا ترتبط بالضرورة بدول المقر أو التمويل، بل تقوم بدرجة كبيرة على استقطاب الكفاءات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث نجحت الجزائر في ترسيخ حضورها ضمن أكثر الجنسيات تمثيلًا على الشاشة الإخبارية العربية، متقدمة على عدد من الدول ذات الثقل الإعلامي والتاريخي في المنطقة.

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