الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة البوكر العربية 2026  

الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة البوكر العربية 2026  

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عن فوز رواية “أغالب مجري النهر” للكاتب الجزائري سعيد خطيبي بالجائزة لعام 2026.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 137رواية ترشحت للجائزة في هذه الدورة، باعتبارها أفضل الروايات التي نُشرت بين جويلية 2024 وجوان 2025.

وقد أسفرت النتائج عن فوز رواية “أغالب مجرى النهر” للكاتب الجزائري سعيد خطيبي بالجائزة في دورتها الحالية، بعد منافسة قوية مع مجموعة من الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة، والتي عكست تنوعا لافتا في التجارب السردية العربية من حيث الموضوعات والأساليب الفنية.

والجدير بالذكر أن عبد الوهاب عيسوي أول كاتب جزائري يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” سنة 2020 عن روايته “الديوان الإسبرطي”.

تعرّف على فوائد الخس المذهلة لمرضى السكري

تعرّف على فوائد الخس المذهلة لمرضى السكري

14 علامة تدل على أنك تتمتع بصحة جيدة

14 علامة تدل على أنك تتمتع بصحة جيدة

الكسكس الجزائري في قائمة الطعام على متن رحلة “أرتميس 2” إلى القمر

الكسكس الجزائري في قائمة الطعام على متن رحلة “أرتميس 2” إلى القمر

“أوريدو الجزائر” تطلق الطبعة الـ19 من مسابقة “نجمة الإعلام”

“أوريدو الجزائر” تطلق الطبعة الـ19 من مسابقة “نجمة الإعلام”

إطلاق الدورة الرابعة لجائزة “أشبال الثقافة” 2026

إطلاق الدورة الرابعة لجائزة “أشبال الثقافة” 2026

