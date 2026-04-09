الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة البوكر العربية 2026  

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عن فوز رواية “أغالب مجري النهر” للكاتب الجزائري سعيد خطيبي بالجائزة لعام 2026.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 137رواية ترشحت للجائزة في هذه الدورة، باعتبارها أفضل الروايات التي نُشرت بين جويلية 2024 وجوان 2025.

بعد منافسة قوية مع مجموعة من الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة، والتي عكست تنوعا لافتا في التجارب السردية العربية من حيث الموضوعات والأساليب الفنية.

والجدير بالذكر أن عبد الوهاب عيسوي أول كاتب جزائري يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” سنة 2020 عن روايته “الديوان الإسبرطي”.