الجزائر أصبحت قطبا طاقويا رائدا في إفريقيا

مؤسسة "سونلغاز الدولية" ستمكن الجزائر من ولوج الأسواق الدولية

اعتبر رئيس ديوان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، نور الدين سالمي، أن الجزائر أصبحت قطباً طاقوياً بامتياز في إفريقيا، حيث بلغت نسبة ولوج المواطنين إلى الكهرباء 99 بالمائة، فيما وصلت نسبة الولوج إلى الغاز إلى 75 بالمائة. كما أفاد المسؤول أن مؤسسة “سونلغاز الدولية” ستمكن الجزائر من ولوج الأسواق الدولية.

وخلال استضافته اليوم الإثنين، 8 جوان، في القناة الإذاعية الأولى، أكد سالمي أن خبرة الجزائر الطويلة وقدرات كفاءاتها سمحت بإطلاق مؤسسة “سونلغاز الدولية” منذ شهرين، والتي ستمكن المجمع من ولوج الأسواق الدولية، لا سيما الإفريقية منها.

حيث تمت برمجة عدة مشاريع بمحور النيجر وتشاد والموزمبيق وكوت ديفوار ودول أخرى، بهدف تنمية دول الجوار وتعزيز قدرات الجزائر في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

أما الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، خالد نواصري، فأكد من جانبه في نفس اللقاء، أن “سونلغاز الدولية” تمتلك خبرة وقدرات كبيرة في إنجاز المشاريع الكبرى، تؤهلها للولوج إلى الأسواق الدولية ومرافقة الدول الإفريقية في تطوير منشآتها القاعدية في هذا المجال.

وذكر سالمي بوضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري-التشادي بالعاصمة نجامينا، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط. وقبل ذلك، وضع حيز الخدمة محطة مماثلة لإنتاج الكهرباء، تم إنجازها بسواعد وخبرة جزائرية في وقت قياسي.

وكشف نواصري أيضاً أنه، بالإضافة إلى هاتين المحطتين، توجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز في البلدين، قصد إعادة تهيئة وتقوية الشبكات الكهربائية، فضلاً عن تكوين اليد العاملة المحلية لاستغلال وصيانة هذه المحطات.

وأكد سالمي، بأن هاتين التجربتين أثبتتا كفاءة الجزائر وقدراتها في هذا المجال، ما جعل العديد من البلدان الإفريقية الأخرى تطلب الاستفادة من خدمات الجزائر وخبرتها في مجال الطاقة الكهربائية، فضلاً عن بلدان أوروبية أخرى، على غرار إيطاليا، من خلال مشروع الكابل البحري الذي سيمتد على مسافة 300 كيلومتر.

وفي مجال الطاقات النظيفة، أضاف المتحدث ذاته أن هناك مشروعاً آخر مهماً مع كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا، يمتد على مسافة 3300 كيلومتر لتصدير الهيدروجين الأخضر، وهو حالياً قيد الدراسة بعد توقيع اتفاقية التفاهم بين الجزائر وهذه الدول، والذي سيسمح بتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين.