الجزائر العاصمة ضمن المدن الأقل تكلفة للعيش في العالم

جاءت الجزائر العاصمة ضمن قائمة المدن الأقل تكلفة للعيش في العالم، وهذا حسب مؤشر تكلفة المعيشة العالمي 2021.

واحتلت العاصمة الجزائرية المرتبة الثامنة عالميا بين المدن الأقل تكلفة للعيش، حسب التقرير الذي شمل 173 مدينة والصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة ذي إيكونوميست (EIU).

وحسب التصنيف فإن دمشق تعد المدينة الأقل تكلفة في العيش عالميا تليها طرابلس، فأوزبكستان “طشقند” ثم تونس فكازاخستان “ألماتي” بعدها باكستان “كراتشي”، الهند “أحمد آباد”، الجزائر العاصمة، الأرجنتين “بوينس ايرس” وفي المرتبة العاشرة زامبيا “لوساكا”.

أما عن الدول الأغلى في تكلفة العيش فإحتلت عاصمة الإحتلال الإسرائيلي الصدارة بدل باريس الفرنسية التي جاءت في المركز الثاني والذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة، تليها هونغ كونغ ثم نيويورك، جنيف، كوبنهاغن، لوس أنجلس، أوزاكا.

ويصنّف “مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي” الذي تنشره إيكونوميست سنوياً الأسعار في 173 مدينة بناءً على سلّة تضمّ أكثر من 200 منتج وخدمة.

ولفتت الدراسة إلى أنّ الزيادة التي سجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.