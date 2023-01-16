الجزائر بإمكانها تنظيم كأس الأمم الإفريقية

مدرب منتخب مالي نوهوم دياني:

صرح مدرب منتخب مالي لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، نوهوم دياني بوهران أن الجزائر تتوفر على هياكل رياضية تسمح لها بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

وأبرز نوهوم دياني خلال ندوة صحفية نشطها بالمركب الرياضي “ميلود هدفي” عشية مباراة مالي-أنغولا برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تستضيفها وهران في إطار شان 2022 أن ” الجزائر تتوفر على هياكل رياضية وملاعب في المستوى تمكنها من تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ترشحت لاحتضانها”.

وأضاف مدرب المنتخب المالي للاعبين المحليين أنه شاهد المباريات الأولى لبطولة إفريقيا للمحليين 2022 التي جرت بملعبي نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة و19 ماي 1956 بعنابة ولاحظ أن هذه الملاعب “جيدة وتستطيع احتضان مقابلات ضمن منافسات رياضية كبيرة مثل كأس أمم أفريقيا”.

من جهته أخرى، أشار نفس المتحدث إلى أهمية كل المقابلات التي سيجريها فريقه ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي أنغولا وموريتانيا والتي يراهن لاعبو الفريق المالي على الفوز فيها والتأهل للأدوار المقبلة.