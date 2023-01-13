“شان 2022″… إبهارٌ آخر يرشح الجزائر لتظاهرات دولية

الرئيس تبون يؤكد الاستعداد للاستضافة بالملاعب الجديدة

افتتحت الجمعة، رسميا، بملعب “نيلسون مانديلا” البطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين، “شان 2022″، والتي تحتضنها الجزائر من 13 جانفي الحالي إلى 4 فيفري المقبل، في أربع مدن هي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، وبمشاركة 18 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه المنافسة.

وأعطى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بالعاصمة، إشارة انطلاق البطولة، حيث رحب الوزير الأول بالضيوف الحاضرين على أرض الشهداء والحرية، مؤكدا في الكلمة القصيرة التي ألقاها على قيم الرياضة وعلى المجهودات والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الجزائر من أجل تنظيم وإنجاح هذه البطولة.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف، أول من صعد على المنصة للترحيب بضيوف الجزائر، وتمنى إقامة طيبة ومشاركة ناجحة لكل المنتخبات.

بعدها منحت الكلمة لحفيد الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، شيف زووليفوليل مانديلا، الذي جدد شكره للجزائر على الشرف الكبير الذي حظي به جده.

وكما جرت عليه العادة، حولت بعدها الكلمة لرئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الذي أشاد بالجزائر التي تحتضن الحدث الكروي، معتبرا أن الجزائر هي اليوم بيت كل الأفارقة، مشيرا بأن كرة القدم توحد الشعوب، متمنيا حظا موفقا للمنتخبات المشاركة في “الشان”.

بعد ذلك فسح المجال لبداية الحفل الفني، الذي كان باهرا ومميزا، وزاده بهاء حضور الفنان الجزائري العالمي، سولكينغ، الذي ألهب مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا”، حيث تجاوب الجمهور الغفير مع الوصلة الغنائية التي قدمها بالمناسبة، وهذا برفقة مجموعات من الراقصات والراقصين بالألوان الإفريقية، على أرضية الميدان التي تحولت لدقائق للوحات فنية تاريخية فريدة من نوعها، عكست البعد الإفريقي، الأمازيغي والعربي للجزائر.

هذا وشهد ملعب “نيلسون مانديلا” أجواء خيالية، خلال حفل افتتاح “الشان”، حيث تزينت سماء الملعب بالأضواء والألعاب النارية المتنوعة.

يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان أشرف، الخميس، على تدشين ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، وهذا بحضور ضيوف مميزين على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني انفانتينو ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي.

كما حضر مراسيم التدشين أيضا كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، براهيم مراد، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووالي الجزائر العاصمة، عبد النور رابحي.

ويتسع ملعب براقي “نيلسون مانديلا” لـ(40.000 مقعد) ويتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ43 هكتارا، حيث يتوفر على ستة مداخل، أربعة منها مخصصة للجمهور، إلى جانب موقف للسيارات بسعة 2.185 مركبة و305 حافلة ومدرج خاص لهبوط مروحيات تستعمل للطوارئ والوفود الرسمية.

ومن حيث البنية الهندسية، يتميز الملعب بسقف قابل للغلق كليا ومدرجات عصرية إلى جانب أرضية مخصصة للتدريبات أنجزت بنفس مواصفات الأرضية الرئيسية.

قسنطينة تستقبل ضيوفها المشاركين في منافسات شان 2023

انبهار وسعادة بحفاوة الترحيب من كل الوفود الرياضية

تحالف غير مسبوق بين المسؤولين والمواطنين لإنجاح الشان

بالرغم من مقاطعة المنتخب المغربي للمحليين منافسات الشان، إلا أن الأمور تسير في قمة التحضير ضمن المجموعة الثالثة التي ستلعب في قسنطينة.

وكان أول فريق يصل لقسنطينة الفريق السوداني الذي حل بها أمسية الثلاثاء بعد رحلة برية من تونس لقسنطينة، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، ليكون مقر إقامته بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بفندق الخيام.

واستقبل المنتخب السوداني رسميا من طرف مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة السيد السعيد حجاص ورئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان السيد أحسن أرزور بمقر إقامته، أين أشاد رئيس بعثة المنتخب السوداني للمحليين طارق عطا صالح في تصريح لوسائل الإعلام التي كانت في استقبال الوفد السوداني بحفاوة الاستقبال، معبرا عن غبطته وسروره بالحلول في الجزائر بلدهم الثاني، متمنيا للجزائر النجاح والتوفيق في تنظيم هذه الدورة.

ليكون المنتخب الملغاشي ثاني الوافدين لعاصمة الشرق الجزائري في رحلة برية بين تونس وقسنطينة، ليحط وفد دولة مدغشقر المتكون من 23 لاعبا و11 مرافقا فنيا رحاله بفندق ألكسندر ببلدية الخروب أمسية الخميس.

الفريق الذي استقبل رسميا من طرف مدير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان عبر مناجيره جوسيلين ألبيرتو في تصريح صحفي عن إعجابه الكبير بحفاوة الاستقبال الذي حظي به الفريق الملغاشي وهو إن دل فإنما يدل مقدما على النجاح في احتضان وتنظيم هذه الطبعة لبطولة أمم افريقيا للمحليين التي ستكون مميزة حسبه.

وفي سؤال للشروق اليومي لبعض اللاعبين ومدرب الفريق للمحليين روميالد راكو توندرابي أجمعوا كلهم على تلقي الفريق الملغاشي لكل التحضيرات في أول مشاركة له في الشان، على أمل بلوغ الدور الربع النهائي.

فيما كان المنتخب الغاني للمحليين ثالث وافد لمدينة الجسور المعلقة، أين استقبل رسميا بالقاعة الشرفية لمطار محمد بوضياف صباح الخميس قادما من العاصمة الجزائر التي كانت مركز تربصه التحضيري بعد المواجهة الودية الأسبوع الفارط في مواجهة المنتخب الجزائري للمحليين.

وعبر رئيس الوفد الغاني طوني توبين عن سعادته وكل وفد النجوم السوداء بالترحيب في مدينة قسنطينة التي وصفها بالمضيافة، فيما سيكون فندق ألكسندر مقر إقامة الفريق الغاني.

استقبالات فلكلورية من عمق التاريخ القسنطيني

واستقبلت الفرق الأربع المشاركة في المجموعة الثالثة بقسنطينة سواء بالمطار أو مقر الإقامة على أنغام الهدوة العيساوية التي تعد من بين أهم الطبوع في استقبال العرسان أو حتى الحجاج.

فيما كان الزي التقليدي وبالخصوص قندورة القطيفة والشامسة زيا رسميا لمضيفات الفنادق التي كن في استقبال الوفود.

وكانت حلوة الجوزية القسنطينية في استقبال ضيوف قسنطينة، أين عبر اللاعبون وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة الشان بقسنطينة عن ذوقها الرائع الذي وصفوه بالطبيعي الخيالي الذي يجمع بين سر حلاوة لم يسبق لهم تذوقها، وذوق الجوز الطبيعي.

وأكد السيد فاروق رمضاني مدير فندق ألكسندر تخصيص جناح معروضات من التراث التقليدي القسنطيني، تبرز الزي التقليدي، والأواني النحاسية التي تختص قسنطينة بهم، وكذلك الحلويات وعلى رأسها الجوزية.

فاروق رمضاني الذي يحتضن فندقه كلا من الفريق الملغاشي والفريق الغاني ومرافقيهما، أبرز للشروق اليومي العناية الفائقة التي توليها إدارة فندق ألكسندر وكل الأطقم العاملة به على راحة ضيوف قسنطينة والجزائر، والتي عدها فرصة حقيقية للجذب السياحي خصوصا لما يميز قسنطينة من عوامل وخصائص ومؤهلات لأن تكون قطبا سياحيا عالميا وليس فقط محليا، فمدن بجسر واحد حققت العالمية -يقول رمضاني- في حين نحن نملك ثماني جسور، وتاريخنا يجمع بين العمق البربري الأمازيغي المتوغل في التاريخ، والعربي الإسلامي، ولحضارات تعاقبت من الفينيقية للبزنطية للرومانية وغيرها.. لتشكل لوحة فيسفيساء بتراث مادي وغير مادي نادر العثور على مشابهه على المستوى العالمي.

مخطط أمني خاص ومرافقة أمنية عالية لفعاليات الشان وضيوف قسنطينة والجزائر

فيما سطرت مديرية أمن قسنطينة مخططا أمنيا جد دقيق لمرافقة الشان عبر مختلف فعاليته بدءا من تأمين المنتخبات والوفود المشاركة في المنافسة من لحظة دخولها إقليم الولاية عبر المطار او المعابر البرية لغاية مقر إقامتها وجميع تنقلاتها سواء للتدريبات أو المقابلات وغيرها.. لغاية لحظة المغادرة.

كما جندت مصالح أمن قسنطينة وسخرت كل طاقتها المادية والبشرية خلال فترة منافسات شان 2023، لضمان أمن السياح الأجانب والمواطنين عبر مختلف النقاط سواء الملاعب او المواقع السياحية والترفيهية والطرقات وكل المرافق بولاية قسنطينة التي ستكون محجا حقيقيا لعشرات الآلاف من المواطنين على مدار قرابة الشهر.

الوالي صيودة.. أنهينا كل تحضيراتنا

فيما كشف والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة خلال إشرافه على فعاليات الإحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية بقسنطينة، أن قسنطينة الآن جاهزة لإستقبال ضيوف الجزائر، سواء الرياضيين المشاركين في المنافسات القارية والوفود المرافقة لهم أو مناصري هذه الفرق، وحتى السياح الأجانب ممن استغلوا فرصة الشان لزيارة قسنطينة، وكل المواطنين والعائلات.

صيودة أبرز ان المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين أعطت ثمارها في الميدان بعد أن تغير وجه قسنطينة واستطاعت أن تكسب رهان الوقت وتكون في الموعد لاحتضان الحدث الكروي القاري بما يليق بمقام عاصمة الشرق ويشرف الجزائر.

وكشف رئيس الجهاز التنفيذي لولاية قسنطينة عن مخطط ثقافي وسياحي مرافق لفعاليات شان 2023، بما يخدم الولاية في مجال الترقية السياحية واستغلال فرصة الشان لإبراز المقومات السياحية والثقافية المتعددة والمتنوعة التي تزخر بها ولاية قسنطينة.

أسرة الإعلام جاهزة.. وعملها انطلق منذ شهور للترويج للحدث وتحسيس المواطن

بالنسبة للأسرة الإعلامية فالحدث انطلق منذ مدة طويلة، وهو ما تبرزه مختلف الأعمال المنشورة من مقالات وروبورتاجات وتحقيقات ميدانية مكتوبة ومرئية ومسموعة، كانت في بدايتها مرافقا للتحضيرات لهذا الموعد، وفي غالب الأحيان كانت كاشفا لتنوير طريق السلطات المحلية إزاء النقائص المسجلة في اتمام المشاريع ومختلف الأشغال، كما كانت دليلا لما يمكن تحقيقه من أعمال، ودافعا عبر تقديم غير مباشر لكل تلك الأشغال احيانا بالنقد البناء واحيانا بالاستحسان لكل ما هو مبدع.

اليوم ومع انطلاق المنافسات فكل ترتيبات الأسرة الإعلامية جاهزة لنقل الحدث سواء للمواطن القسنطيني أو الجزائري أو لباقي قاطني المعمورة من المهتمين بالمستديرة وأخبارها، ونقل الصورة الحقيقية لقسنطينة الزاهية والباهية، قسنطينة التاريخ والحضارة.

رغم الامتعاض الخفيف الذي أسره بعض ممثلي الإعلام حول عدم حصولهم على اعتمادات التغطية، لكن إن لم يتمكنوا من التغطية داخل الملاعب، فقد أكدوا انهم سينقلون الصور الرائعة التي يصنعها المناصرون والمواطنون.. وحتى المسؤولين في أول تحالف من أجل المدينة والترويج لثقافتها وتاريخها، وقبل كل ذلك، الترويج لأخلاق سكانها في مدينة الشان التي تحتضن الشان.

مركب ميلود هدفي يبهر الضيوف الواصلين إلى وهران

ستكون وهران، بعد 48 ساعة، على موعد مع احتضان أولى مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي انطلقت أمس بالجزائر العاصمة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وقد بدأت المنتخبات الستة المتواجدة في المجموعتين الرابعة والخامسة تصل تباعا إلى الباهية، وكان أول الواصلين هو المنتخب الأنغولي الذي حل صباح الخميس بمطار أحمد بن بلة الدولي بمحطته الجوية الجديدة، ثم حطت طائرة منتخب الكونغو في الفترة المسائية، وحل منتخب الكاميرون صباح أمس الجمعة بمطار هواري بومدين بالعاصمة، ثم استقل رحلة أخرى داخلية على الساعة الخامسة مساء باتجاه وهران، على أن تتواصل العملية لغاية اليوم السبت بحسب البرنامج المسطر بالتنسيق مع لجنة تنظيم الشان.

وشرعت أولى المنتخبات الواصلة إلى وهران في التدرب على أرضية ميدان ملحقي ملعب ميلود هدفي الجديد وتحديدا منتخبا الكونغو وأنغولا، ولم يخف ضيوف الباب انبهارهم بما شاهدوه لحد الآن في أجزاء فقط من المركب، حيث وصفوه بالعالمي، خاصة وأنه قرية رياضية متكاملة تضم ملعبا رئيسيا بمقاييس دولية، وكذا مسبح أولمبي وقاعة رياضة من طراز عالي، واعترف ضيوف وهران بأن مركب ميلود هدفي من شكله الخارجي فقط يعتبر جوهرة حقيقية تشرف الجزائر والقارة الإفريقية على حد سواء، ولم يخف بعض اللاعبين تشوقهم للتدرب لأول مرة على أرضية ميدان الملعب الرئيسي لاكتشافه من الداخل وعن قرب، مؤكدين بأن بوادر نجاح هذه النسخة من الشان قد بدأت مبكرا على حد تعبيرهم.

على صعيد آخر، حلت خلال الأيام الماضية شاحنات النقل التلفزيوني الخاصة بشركة “ميديا برو” التي ستتكفل بنقل 32 مباراة في هذا الشان إلى وهران قادمة من اسبانيا مباشرة نحو ميناء وهران، حيث شرع شريك الكاف الإعلامي مباشرة في تركيب الكاميرات الـ28 التي ستستعمل في نقل المواجهات من ملعب ميلود هدفي، حتى يتمكن المشاهدون من متابعة اللقاءات بأفضل جودة ممكنة ومن كل الزوايا، كما تم تركيب الكاميرا المتطورة “سبيدرمان”، وكذا كاميرتين علويتين تتكفلان بإعطاء صورة فوقية جميلة عن ملعب وهران الجديد، كما أن تقنية “الفار” هي الأخرى باتت جاهزة، وستقوم “ميديا برو” ببعض التجارب خلال اليومين المتبقيين قبل أول نقل مباشر لها من وهران، حيث وجدت الفرق التقنية لهذه الشركة العملاقة سهولة كبيرة في تجهيز ملعب ميلود هدفي، خاصة وأنها تعرفه جيدا بما أنها كانت الناقل الرسمي شهر جوان الماضي لفعاليات النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

رئيس الجمهورية يعلن عن إنجاز ملعبي كرة قدم بورقلة وبشار

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، عن انجاز ملعبي كرة قدم جديدين بكل من ورقلة وبشار، وذلك خلال تدشينه الرسمي لملعب براقي الجديد الذي يحمل اسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل “نيسلون مانديلا”.

وقال رئيس الجمهورية في تصرح للصحافة عقب مراسم التدشين: “اتخذنا قرارا لإنجاز ملعب في ورقلة وآخر في بشار”، مؤكدا أن هذه الانجازات “في خدمة الشباب الجزائري وتساهم في الرفع من مستوى أدائه الرياضي”.

كما أعلن رئيس الجمهورية أيضا عن الشروع في توسعة وتحديث وتغطية ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، مشيرا إلى أن “هناك مشاريع أخرى تتماشى مع طموحات شبابنا وما توصلت له الجزائر في المنافسات الرياضية الدولية الكبرى،على غرار، ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران والبطولة العربية الأخيرة وحاليا هذه البطولة الإفريقية للاعبين للمحليين.

فشبابنا واحد موحد واليوم نبارك لكل الشباب في جميع مناطق البلاد الإنجازات التي تحققت كمركب ميلود هدفي بوهران، وملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة وملعب الدويرة الذي سيتم استغلاله من طرف نادي مولودية الجزائر وملعب تيزي وزو لفريق تيزي وزو”.

أما بخصوص قسنطينة، فأوضح الرئيس تبون أنه “سوف نرى متطلبات الرياضيين والمعنيين إن كان ملعب الشهيد حملاوي كافيا، وإن اقتضى الأمر سوف نقوم ببناء ملعب جديد لمنطقة الشرق”.

قائمة حكام “الشان”

الحكام الرئيسيون:

لطفي بوكواسة (الجزائر)، ميلازاري باتريس (موريس)، الهادي علالو محمد (التشاد)، خليلو ابراهيم طراوري (كوت ديفوار)، عادل السيد حسين (مصر)، عبد العزيز بوح (موريتانيا)، ابراهيم معتز (ليبيا)، صبري كريم (المغرب)، آتشو بيير غسلان (الغابون)، سيلسو آرميندو آلفاكاو (الموزمبيق)، سامويل أويكوندا (رواندا)، محمود علي محمد اسماعيل (السودان)، نكونكو ميسيي أوفيد (الكونغو)، مالكي محرز (تونس)، جيندو لويس هونيانداندي (البنين)، داودا غي (السينغال)، توم آبونجيل (جنوب افريقيا)، نغوا بليز يوفن (الكامرون)، فينسينتيا آميدومي (الطوغو).

الحكام المساعدون:

عباس أكرم زرهوني (الجزائر)، ابراهيم الحملاوي سيد علي (الجزائر)، كليمونس كاندوكو (مالاوي)، إيريك آييمافو أولريش آيمار (البنين)، كواسي بروبي (غانا)، حمدين ديبة (موريتانيا)، نغوه آدو هيرمان ديزيري (كوت ديفوار)، حمزة حاجي عبدي (الصومال)، موديبو ساماكي (مالي)، دوس رييس آبيلميرو مونتينيغرو (ساو تومي وبرانسيب)، ديتسوغا مبيلي رودريغي (الكامرون)، نوها بانغورا (السينغال)، سانو حبيب جوديكاييل (بوركينافاسو)، ديودوني موتوييمانا (رواندا)، لوبيس إيفانديلو ميريليس (انغولا)، هينسلي بيتروس (السيشل)، عبد العزيز بويل جاو (غامبيا)، إيمري نييونغابو (بورندي)، آتيزامبونغ فومو كارين (الكامرون)، ديان شيكوتيشا (زامبيا).

حكام الفار:

محمود عاشور (مصر)، لحلو بن براهم (الجزائر)، هيثم قيرات (تونس)، سمير غزاز (المغرب)، دانييل لاريا (غانا)، دهان بيضا (موريتانيا)، عيسى سي (السينغال)، مسالم ندابيهاوينيمانا (بورندي)، باملاك تيسيما ووييسا (اثيوبيا)، بيتير ويويرو كاماكو (كينيا)، زكريا برينسي (المغرب)، محمد عبد الله ابراهيم (السودان).

شان 2022:

برنامج لقاءات اليوم السبت:

المجموعة الأولى (ملعب نيلسون مانديدلا ـ العاصمة):

إثيوبيا الموزمبيق (سا 14.00)

المجموعة الثانية (ملعب 19 ماي ـ عنابة):

الكونغو الديمقراطية ـ أوغندا (سا 17.00)

كوت ديفوار ـ السينغال (سا 20.00)