الجزائر بين دول العالم الأسرع نموّا اقتصاديا في 2022

4.7 بالمئة، هي نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عند نهاية السنة الجارية، حسب توقّعات صندوق النقد الدولي. وهي بين أسرع نسب النموّ في العالم.

فقد أصدر صندوق النقد الدولي، بناء على توقّعاته لنسب النمو الاقتصادي العالمية، خريطة تفاعلية تقسّم نسب النموّ إلى 5 فئات تنازلية، من الأسرع نموّا إلى الأبطـأ. وحلّت الجزائر في الفئة الثانية.

وتشمل فئة الجزائر في هذه الخريطة، الدول التي تتراوح نسبة نموّها بين 3 و6 بالمئة. على غرار الصين (3.2 بالمئة)، وكندا (3.3 بالمئة)، وأستراليا (3.8 بالمئة)، وتركيا (5 بالمئة).

في حين تضمّ الفئة الأولى الدول التي يتوقع أن تفوق نسبة نموّها 6 بالمئة، مثل العراق التي سيكون اقتصادها الأسرع نموا في العالم (9.3 بالمئة)، وإرلندا (9 بالمئة)، والسعودية (7.6 بالمئة).

وحلّت الجزائر في صدارة اقتصاديات المغرب العربي من حيث نسبة النموّ، مقارنة بالمغرب (0.8 بالمئة)، وتونس (2.2 بالمئة)، وليبيا (-18.5 بالمئة)، وموريتانيا (4 بالمئة).

كما تعتبر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، الأسرع في منطقة غرب حوض المتوسط، التي تضمّ أيضا إيطاليا (3.2 بالمئة)، وفرنسا (2.5 بالمئة)، وإسبانيا (4.3 بالمئة).

النقد الدولي: الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات العربية نموا في 2022

سيكون اقتصاد الجزائر واحدا من الاقتصادات العربية الأسرع نموّا في عام 2022، حسب ما كشف عنه تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وتتجّه الجزائر لتحقيق نموّ بنسبه 4.7 بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء.

ووضع صندوق النقد الدولي الجزائر بين الاقتصادات العربية الـ6 التي ستسجّل أعلى نسب نموّ في الفترة المذكورة، على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، وجائحة فيروس كوفيد-19.

الجزائر ستحقّق ثاني أعلى نسبة نموّ في شمال إفريقيا بعد مصر (6.6 بالمئة). فيما يمثل العراق الاقتصاد العربي الأسرع نموّا حسب التقرير بنسبة 9.3 بالمئة.

الاقتصادات العربية الـ10 الأسرع نموّا في 2022: