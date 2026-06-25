الجزائر تؤكد استعدادها للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية بفنزويلا

أعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس، عن تعازيها لشعب فنزويلا الصديق. على إثر الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا شمال البلاد، مخلفتين خسائر بشرية وأضرار مادية معتبرة.

“وأمام هذا المصاب الأليم، تؤكد الجزائر وقوفها إلى جانب الشعب الفنزويلي الصديق، وتضامنها معه في هذا الظرف العصيب”، يقول بيان الخارجية الجزائرية.

قبل أن يؤكد “استعداد الجزائر الكامل للمساهمة في جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية. من أجل التعامل مع هذه الكارثة، والتخفيف من آثارها”.

وارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا، اللذان بلغت شدّتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح. وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.