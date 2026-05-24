الجزائر تؤكد مواصلة دعم تونس لاسيما في قطاع الطاقة

عجال يؤكد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، 24 ماي، حرص الجزائر، على مواصلة دعم الجمهورية التونسية الشقيقة وتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في قطاع الطاقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجاء هذا خلال استقبال الوزير وفداً رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، برئاسة فيصل طريفة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة ومجمّع سونلغاز.

وجدد عجال تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية على المستوى الوطني، مؤكداً أن الجزائر، من خلال مجمّع سونلغاز، حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات لمسؤولي سونلغاز، تقضي برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقوية.

كما تطرق الوزير إلى مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة.

اللقاء سمح كذلك للطرفين مناقشة مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية.

من جانبه، أشاد فيصل طريفة بمستوى التعاون القائم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمّع سونلغاز، مؤكداً اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الجزائرية في مجال الطاقة، ومشدداً على ضرورة تعميق هذا التعاون وتوسيعه.