الجزائر تبحث التعاون في المجال البيئي مع موريتانيا والبرتغال

جانب من اللقاء الذي جمع كوثر كيريكو مع نظيرتها الموريتانية، 24 ماي 2026.

بحثت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، التعاون في المجال البيئي مع كل من نظيرتها من موريتانيا، مسعودة بحام محمد لغظف، وكاتب الدولة لشؤون البيئة لدولة البرتغال؛ جواو مانويل دو امارال استيفز.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جمع كريكو بنظيرتها الموريتانية اليوم الأحد، 24 ماي، شكل “فرصة للتأكيد على تجسيد مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرًا بين البلدين في قطاع البيئة، من خلال عرض أبرز المشاريع والمحاور العملية المدرجة ضمن خطة العمل المشتركة، لاسيما ما يتعلق بالاقتصاد الدائري، وتسيير وتثمين النفايات بمختلف أنواعها.”

كما تناول الطرفان خلال اللقاء، “تبعات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، خاصة ظاهرة التصحر التي تمثل تحديًا مشتركًا بين البلدين، مع التطرق إلى التجربة الجزائرية الرائدة في مجال السد الأخضر، التي أُعيد بعثها سنة 2023 بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.”

كريكو ونظيرتها الموريتانية بحثتا أيضا “آفاق تطوير مجال التنوع البيولوجي، وتعزيز استخدام المرافق والحلول الرقمية الحديثة في تسيير هذا القطاع الحيوي.”

وفي لقاء منفصل، استقبلت كريكو كاتب الدولة لشؤون البيئة لدولة البرتغال؛ السيد جواو مانويل دو امارال استيفز.

حيث شكل اللقاء فرصة لاستعراض تجربة البلدين في مجالات حماية البيئة، إلى جانب بحث آفاق إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع البيئة، وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع البيئية وتبادل الخبرات والتجارب.

للإشارة، جرى اللقاءان على هامش أشغال اللقاء الدولي حول التنوع البيولوجي المنظم بالجزائر تزامنًا مع إحياء اليوم الدولي للتنوع البيولوجي المصادف لـ22 ماي من كل سنة، تحت شعار “الجزائر تنوع إيكولوجي”.