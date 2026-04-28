إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تبحث سبل تعزيز الشراكة مع البوسنة والهرسك في هذه المجالات

الشروق أونلاين
  • 338
  • 0
ح.م
علم الجزائر- علم البوسنة والهرسك

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش، سبل توسيع التعاون في قطاع المحروقات، مع التركيز على تطوير الشراكات في مجالات النفط والغاز، وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مؤسسات البلدين.

وانعقد اللقاء، يوم أمس الاثنين بمقر الدائرة الوزارية، بحضور سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك وإطارات من الجانبين، خصص لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، حيث أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة في الدفع بالشراكة إلى مستويات أوسع.

وتركزت المباحثات على تطوير التعاون في صناعة النفط والغاز، خاصة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي والغاز البترول المميع، إلى جانب توسيع التعاون الصناعي المرتبط بسلسلة القيمة في قطاع المحروقات.

كما ناقش الجانبان فرص تشجيع الشراكات بين المؤسسات، لاسيما في مجال تصنيع المعدات والتجهيزات المرتبطة بالصناعة النفطية، بما يدعم القدرات الصناعية ويعزز الاندماج المحلي.

وشدد الطرفان على أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع تطوير برامج التكوين لتعزيز الكفاءات البشرية في القطاع، بما يواكب التحولات الدولية في مجال الطاقة.

من جهته، أكد الوزير البوسني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المحروقات، والتزامه بدعم المبادرات الرامية إلى توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد