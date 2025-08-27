الجزائر تبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع للزجاج الشمسي

سيُوفر 3000 منصب شغل مباشر وبطاقة إنتاج تصل إلى 1.53 مليون طن سنويا

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وفدا من شركة Kibing Group الصينية، بقيادة نائب المدير العام إيريك وونغ كوان، حيث قدم الوفد مشروعا استثماريا يحمل اسم “مشروع الجزائر للزجاج الشمسي”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة فإن المشروع يتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج الشمسي بطاقة تصل إلى 1.53 مليون طن سنويا، إلى جانب وحدة لمعالجة وتثمين الرمال السيليسية فائقة النقاء بطاقة 1.08 مليون طن سنويا. وأكد الوفد الصيني أن المشروع سيساهم في خلق نحو 3000 منصب شغل مباشر، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تبلغ 90%.

وشكل اللقاء فرصة لبحث آفاق تثمين الموارد الطبيعية المحلية، خاصة الرمال السيليسية، وبناء سلسلة تصنيع متكاملة في مجال الطاقة الشمسية، بما يعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال اللقاء، أبرز نور الدين ياسع إرادة الدولة الجزائرية في تشجيع الشراكات مع الشركات الدولية الرائدة، مؤكدا أن السوق الوطنية توفر فرصا واعدة في مجالات المحروقات، الطاقات النظيفة والمناجم، في ظل الإصلاحات العميقة التي عرفها مناخ الاستثمار.

ومن جانبها، قدمت كريمة بكير طافر عرضا حول الآليات المعمول بها لتثمين الموارد المنجمية الوطنية في إطار التشريع الحالي، مؤكدة التزام الدولة بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تواكب الانتقال الطاقوي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التشاور وتنظيم اجتماعات عمل متخصصة في الأيام القادمة، بمشاركة مؤسسات القطاع المعنية، لدراسة جدوى المشروع ومطابقته للمعايير الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن Kibing Group تعد من أبرز الشركات الصناعية الصينية في مجال تصنيع الزجاج، بما في ذلك زجاج الطاقة الشمسية، الزجاج العازل والطبي، إضافة إلى منتجات معتمدة دوليا بشهادات CE وCSI وSGCC.