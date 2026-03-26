الجزائر تحافظ على صدارة منتجي الغاز في أفريقيا

تصدّرت الجزائر قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز في أفريقيا خلال عام 2025 بإنتاج بلغ 101.84 مليار متر مكعب، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، محافظةً على موقعها الريادي بفارق كبير عن أقرب منافسيها في القارة.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الجزائري، رغم تسجيله انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.5% مقارنة بـ104.49 مليار متر مكعب في 2024، ظل الأعلى أفريقيًا، مدعومًا بقدرات إنتاجية قوية وتدفقات تصديرية معتبرة بلغت 45.7 مليار متر مكعب، وُجّه معظمها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام الجزائر بالوفاء بتعهداتها كشريك موثوق لإيطاليا وأوروبا، مشددًا على الطابع الاستراتيجي للتعاون في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باستقرار أسواق النفط والغاز.

كما أبرزت التصريحات الرسمية توجّه الجزائر لتعزيز شراكاتها الطاقوية، لاسيما مع إيطاليا، عبر توسيع مجالات التعاون بين شركتي “سوناطراك” و”إيني”، والعمل على مشاريع جديدة من بينها الاستكشاف البحري، بما يدعم تدفقات الغاز على المديين المتوسط والبعيد.

وتوزّع الإنتاج خلال عام 2025 بشكل متباين، حيث بلغ في الربع الأول 27.86 مليار متر مكعب كأعلى مستوى، قبل أن يتراجع إلى 23.94 مليار متر مكعب في الربع الثاني و23.66 مليار متر مكعب في الربع الثالث، ثم يرتفع مجددًا إلى 26.36 مليار متر مكعب في الربع الرابع. وعلى المستوى الشهري، سجّل شهر جانفي أعلى إنتاج عند 9.74 مليار متر مكعب، مقابل أدنى مستوى في سبتمبر عند 6.92 مليار متر مكعب.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، بلغ إجمالي إنتاج أكبر ثلاث دول منتجة للغاز في أفريقيا، وهي الجزائر ونيجيريا ومصر، نحو 202.65 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 215.51 مليار متر مكعب في العام السابق.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 58.47 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بـ61.65 مليار متر مكعب في 2024. وسجل النصف الأول من العام أداءً أقوى، إذ بلغ إنتاج الربعين الأول والثاني 15.43 و16.89 مليار متر مكعب على التوالي، قبل أن يتراجع إلى 13.24 مليار متر مكعب في الربع الثالث و12.86 مليار متر مكعب في الربع الرابع. ورغم هذا التراجع، ارتفعت صادراتها من الغاز بنسبة 7% لتصل إلى 22.29 مليار متر مكعب.

أما مصر، فحلّت في المركز الثالث بإنتاج بلغ 42.34 مليار متر مكعب خلال 2025، متراجعًا بنسبة 14.2% مقارنة بـ49.37 مليار متر مكعب في 2024، مع أداء اتسم بالتذبذب طوال العام. وبلغ إنتاجها 10.68 مليار متر مكعب في الربع الأول، و10.43 مليار في الربع الثاني، و10.65 مليار في الربع الثالث، و10.54 مليار في الربع الرابع، فيما سجّل شهر يناير أعلى إنتاج شهري عند 3.69 مليار متر مكعب، مقابل 3.35 مليار متر مكعب في فيفري كأدنى مستوى.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تحوّل مصر إلى استيراد الغاز لتغطية الطلب المحلي، حيث قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 220% لتبلغ 8.91 مليون طن خلال 2025، بينما تراجعت واردات الغاز عبر الأنابيب إلى 9.17 مليار متر مكعب.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب وحدة أبحاث الطاقة، استمرار الجزائر ونيجيريا في لعب دور محوري في إمدادات الغاز الأفريقية، في وقت يشهد فيه السوق العالمي اهتمامًا متزايدًا بالغاز القادم من القارة.