الجزائر تحتضن أول معرض وطني حول المكمّلات الغذائية و”الكوسميتيك”

مشاركة 50 عارضا من بينهم أصحاب مخابر صيدلية وشبه صيدلية

تحتضن الجزائر شهر ماي الجاري، الطبعة الأولى من معرض “Parapharm Expo 2026” كحدث غير مسبوق مخصص لقطاعات المكملات الغذائية، ومواد التجميل الجلدية، والمنتجات الطبيعية، وحلول الصحة والرفاهية، والذي سينظم في قصر المعارض “صفاكس” من طرف شركة “One Business Solutions Company”، ويطمح لأن يصبح منصة مرجعية للمهنيين في هذا المجال داخل الجزائر وعلى مستوى المنطقة.

وبحسب الندوة الصحفية التي نظمت في فندق “الرالف” بالعاصمة، فإن الحدث يعتبر رائدا لسوق يشهد نموا متسارعا، تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهذا نتيجة اهتمام متزايد لمستهلكي مواد الوقاية، والتغذية، والتجميل المتخصص، والمنتجات الداعمة للصحة اليومية.

المنتجات الطبيعية للعلاج بالنباتات والزيوت العطرية في قلب المعرض

وأكدت مستشارة في الإستراتيجيات والتنظيم، آنيا بومعزة، أن معرض “بارافارم إكسبو 2026” جاء استجابة لحاجيات القطاع في طور الهيكلة، من خلال توفير فضاء للتبادل، وعقد اللقاءات التجارية، وإبراز الابتكارات، إذ يعتبر هذا المعرض سابقة في الجزائر من حيث كونه مخصصا حصريا لعالم “الصيدلة والصحة الوقائية”.

واجهة للعلامات التجارية والصناعة

ومعرض المكملات الغذائية و”الكوسميتيك”، الذي سينظم في الفترة ما بين 18 ماي إلى 21 من نفس الشهر، أي على مدار أربعة أيام، سيشارك فيه حوالي 50 عارضا يمثلون مختلف مجالات القطاع، من بينها، المخابر الصيدلانية وشبه الصيدلانية، العلامات التجارية الوطنية والدولية، الموزعون والمستوردون، والمصنعون والصناعيون والشركات الناشئة المبتكرة.

وكما سيتيح المعرض فرصة عرض أحدث منتجاتهم، وتعزيز حضورهم في السوق، وتوسيع شبكاتهم التجارية، وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، مع التركيز على الابتكار من خلال تحدي “Pharma Innovation Challenge”، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكار من خلال ابتكار التحدي الصيدلي، وهو مسابقة تعتمد على مقاربة الابتكار المفتوح.

وأفادت آنيا بومعزة، بأن الهدف من هذا التحدي، هو ربط الشركات الناشئة، حاملي المشاريع الصناعيين وفاعلي قطاع الصحة والرفاهية حول إشكاليات حقيقية في السوق، من أجل تطوير حلول مبتكرة ذات قيمة عالية، وتشجيع التعاون بين مختلف مكونات المنظومة.

وأوضحت المتحدثة، أن “Pharma Innovation Challenge” يقام تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مما يعكس أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تطوير القطاع، مع توقع حضور واسع يتمثل في استقبال أكثر من 5000 زائر، من بينهم، صيادلة وشبه صيدليين، مهنيون في قطاع الصحة، موزعون وتجار، مستثمرون، رواد أعمال… بحيث هذا التنوع سيخلق منظومة حقيقية، بحسبها، للتبادل بين مقدمي الحلول، والمختصين، والمستهلكين.

وستكون هناك قطاعات إستراتيجية في قلب المعرض، إذ يسلط الضوء على أبرز القطاعات الواعدة، المتمثلة في المكملات الغذائية كالفيتامينات، المعادن، التغذية الرياضية، التخسيس، المناعة والوقاية، وأيضا “الديرموكوزمتيك”، أي العناية الجلدية، التجميل المتخصص، النظافة والعناية بالجسم.

المنتجات الطبيعية في قلب الحدث

ويحتضن المعرض بحسب المنظمين، المنتجات الطبيعية كالعلاج بالنباتات، الزيوت العطرية، المنتجات العضوية والحلول الطبيعية المبتكرة، والتغذية والصحة الوقائية، كالتغذية الوظيفية، ودعم الصحة ونمط الحياة اليومي، على جانب برنامج ثري من المؤتمرات وورشات العمل.

وبالتوازي مع المعرض، تنظم أكثر من 20 مؤتمرا وندوة وورشة عمل على مدار أربعة أيام، يشارك فيها خبراء وأطباء ورواد أعمال ومختصون في التجارة وممثلون عن المؤسسات، لمناقشة، مواضيع تحتوي توجهات الاستهلاك في الجزائر، وتنظيم القطاع وإطاره القانوني، فرص الاستثمار، والابتكار في المنتجات.